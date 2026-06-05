EE. UU. abre el mercado de bonos municipales para financiar puertos espaciales

Se ha adoptado un nuevo mecanismo legislativo en EE. UU. que abre el mercado de bonos municipales para el desarrollo de la infraestructura espacial. Una disposición especial en la ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) permite la emisión de bonos exentos de impuestos para financiar instalaciones privadas de puertos espaciales y proyectos relacionados. Esto cambia fundamentalmente el modelo financiero del sector espacial, permitiendo atraer capital a largo plazo y con bajas tasas de interés, similar a los aeropuertos y puertos marítimos, en lugar de depender de préstamos comerciales costosos. Informado por Ixbt.com agencia de noticias.

Anteriormente, a pesar de ser proyectos de capital intensivo y a largo plazo, los puertos espaciales se financiaban como proyectos comerciales a corto plazo con altas tasas de interés. Esto provocó una falta sistémica de inversión y retrasos en la modernización. La nueva ley otorga a las autoridades estatales y locales el derecho de emitir bonos municipales para puertos espaciales comerciales, independientemente del tamaño del proyecto. Además, las instalaciones de propiedad totalmente privada también pueden financiarse a través de este sistema.

Cabe destacar que los bonos financiarán no solo las plataformas de lanzamiento, sino también las instalaciones de producción e industriales cercanas. Esto incluye talleres de ensamblaje, centros de pruebas e infraestructura logística. Como resultado, se formarán "ecosistemas de infraestructura" integrados, similares a los de la aviación y la logística marítima. Este modelo favorece la agrupación de capacidades de servicio y producción alrededor de los puertos espaciales.

El nuevo esquema también prevé la mejora crediticia por parte de grandes clientes, incluidas las corporaciones de defensa y aeroespaciales. Los contratos a largo plazo con empresas como SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab y United Launch Alliance reducen los riesgos para los inversores. Se espera que contratistas como Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing y RTX desempeñen un papel importante en este ecosistema. Esto ayuda a los grandes actores del mercado espacial a desarrollar la infraestructura sin poseer directamente los activos.