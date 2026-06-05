Las startups más interesantes quieren alejar a los usuarios de los smartphones

Mientras la carrera de inversiones en inteligencia artificial sigue batiendo récords, algunos fundadores de startups están tomando una dirección completamente diferente. Brynn Putnam, fundadora del proyecto Mirror, ha recaudado inversiones para Board, una startup destinada a conectar a las personas a través de juegos en vivo y experiencias sociales. Techcrunch.com informa .

Al mismo tiempo, los creadores de Cyberdeck están ganando popularidad en las redes sociales con sus inusuales ordenadores DIY que animan a los usuarios a pasar más tiempo en la naturaleza. Esto no es solo una protesta contra la tecnología, sino una evidencia de la creciente necesidad de comunicación sincera y humana.

Los presentadores del podcast Equity, Kirsten Korosec, Anthony Ha y Sean O’Kane, debatieron los principales eventos de la semana, incluida la ola de «together tech». También analizaron lo que significa la solicitud confidencial de OPV de Anthropic en el contexto de la asignación de 80 mil millones de dólares por parte de Alphabet para la IA.

Los expertos también examinaron cómo todos los fondos están volviendo a los gigantes tecnológicos. Puedes seguir estos interesantes análisis en el canal Equity en YouTube, Apple Podcasts, Overcast y Spotify, así como suscribirte a la página @EquityPod en X y Threads.