Batería de 10.000 mAh y pantalla de 185 Hz: Snapdragon 8 Gen 6 probado por primera vez

El reconocido filtrador chino Digital Chat Station ha compartido datos interesantes sobre el smartphone insignia de próxima generación. Según la fuente, uno de los fabricantes está probando un dispositivo de alto rendimiento equipado con una batería de casi 10.000 mAh. Se informa que este gadget se encuentra actualmente en fase de evaluación y pruebas técnicas. Ixbt.com informa .

El hardware del dispositivo se basa en la plataforma SM8845 Pro, que se espera que llegue al mercado como Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6. Se prevé que este nuevo chipset supere significativamente a las generaciones anteriores no solo en eficiencia energética, sino también en potencia de cálculo.

Otra característica distintiva del smartphone será su pantalla. Según los informes, contará con una pantalla LTPS plana con resolución 1,5K. Lo más sorprendente es que la frecuencia de actualización de la pantalla sería de 185 Hz. Si esta información se confirma, este modelo tendrá una de las pantallas más rápidas entre los smartphones Android modernos.

Cabe recordar que Digital Chat Station predijo anteriormente con precisión las características de los smartphones Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro, así como que el Realme GT 7 Pro tendría una pantalla Samsung y que el chip Dimensity 9400 se lanzaría antes que el Snapdragon 8 Elite.