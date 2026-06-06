Comienzan las pruebas de comunicación móvil por satélite en Rusia

El operador ruso Beeline y la empresa Bureau 1440 planean probar las comunicaciones por satélite en el otoño de 2026. La información sobre este proyecto se anunció durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Según Ixbt.com informa .

Según Sergey Anokhin, CEO de Beeline, los canales de comunicación por satélite se utilizarán en áreas donde la construcción de infraestructura de telecomunicaciones tradicional no es económicamente viable. Esto se aplica principalmente a regiones remotas donde el tendido de líneas de fibra óptica requiere una inversión significativa.

Según Alexey Shelobkov, jefe de X Holding, la constelación de satélites se considera no solo como una forma de proporcionar acceso a Internet en áreas de difícil acceso, sino también como un canal de comunicación de respaldo. Este enfoque ayuda a aumentar la estabilidad de la infraestructura de red y a reducir los riesgos para las instalaciones críticas.

Bureau 1440 está trabajando actualmente en la creación de un sistema de transmisión de datos a través de satélites de órbita baja. En el futuro, se espera que este sistema proporcione comunicación de banda ancha en todo el país y complemente la infraestructura de telecomunicaciones terrestre existente.