Chips a escala atómica: Japón crea nanotubos 100.000 veces más finos que un cabello

Un grupo de investigadores japoneses de la Universidad de Tokio anunció la creación de los nanotubos semiconductores más finos del mundo. Su diámetro es de solo un nanómetro, aproximadamente 100.000 veces más fino que un cabello humano. Este desarrollo es un paso significativo hacia la creación de microchips más compactos y confirma prácticamente cálculos teóricos publicados hace casi 25 años. Según Ixbt.com informa .

El principal desafío para crear nanotubos inorgánicos tan ultrafinos era garantizar su estabilidad. Los científicos japoneses resolvieron este problema con un método único: utilizaron nanotubos de nitruro de boro, que actúa como aislante, como «molde». Dentro de esta cubierta, el calentamiento resultó en la formación de un tubo ultrafino de disulfuro de molibdeno (MoS2), un material semiconductor prometedor. Como resultado, se formó una estructura basada en el principio de «matrioshka», con componentes anidados unos dentro de otros.

El espacio confinado obliga a los átomos a organizarse en un orden casi perfecto, lo que permite obtener material con defectos mínimos. Este diseño es muy adecuado para los transistores Gate-All-Around (GAA) utilizados en procesadores modernos. Los experimentos también confirmaron que las propiedades electrónicas cambian a medida que disminuye el diámetro del nanotubo, lo que permite un control más flexible de los futuros dispositivos semiconductores.

El nuevo material tiene varias ventajas sobre el silicio. Los chips de silicio modernos se crean mediante métodos de grabado, lo que provoca defectos a escalas extremadamente pequeñas. Los nuevos nanotubos, sin embargo, se forman con precisión a nivel atómico. Además, son más estables y tienen propiedades más predecibles que los nanotubos de carbono, lo cual es crucial para la fabricación industrial.

Actualmente, los investigadores trabajan en aumentar la longitud de los nanotubos de unos cientos de nanómetros a un micrómetro y más. También se planea utilizar este enfoque para crear otros tipos de nanoestructuras con propiedades magnéticas y superconductoras.