Belkin presenta un nuevo cargador GaN de 45W con cable integrado

Belkin, una de las marcas líderes en el mercado de accesorios, ha presentado su cargador de nueva generación. Basado en la tecnología de nitruro de galio (GaN), este dispositivo ofrece 45 W de potencia y destaca no solo por su compacidad, sino también por su práctico cable integrado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, en el mundo de la tecnología, los semiconductores GaN están reemplazando al silicio tradicional. Esta tecnología reduce el sobrecalentamiento de los dispositivos y permite una reducción significativa de su tamaño. El nuevo modelo presentado por Belkin mide 52 x 38 x 65 mm y pesa solo 145 gramos.

Capacidades técnicas y diseño

El dispositivo presenta un diseño moderno en color blanco con bordes redondeados. Su carcasa incluye enchufes plegables, lo que proporciona una mayor comodidad para viajar o llevarlo en un bolso. El punto destacado es el cable USB-C robusto de 0,8 metros integrado en el panel frontal.

Según ixbt.com, el nuevo cargador no solo cuenta con un cable integrado, sino también con un puerto USB-C adicional. Esto permite a los usuarios cargar dos dispositivos simultáneamente. Ambos puntos de salida admiten los protocolos modernos PD 3.1 y PPS, lo que garantiza una carga segura y rápida para smartphones y tabletas.

La distribución de energía es la siguiente:

Al usar un solo puerto – potencia máxima de 45 W;

Al conectar dos dispositivos – la potencia se distribuye en 25 W y 20 W;

Totalmente compatible con dispositivos de Apple, Samsung y otras marcas importantes.

Esta novedad está valorada actualmente en unos 30 USD (o 199 yuanes) en los mercados internacionales. Dada la popularidad de los productos Belkin, se espera que esta solución compacta y universal aparezca pronto en las tiendas locales.

En conclusión, este producto de Belkin satisface plenamente las necesidades de los usuarios modernos. Es sin duda una de las mejores opciones, especialmente para aquellos que no quieren llevar un cable por separado y valoran un sistema de carga de alta calidad.