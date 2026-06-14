Belkin presenta un nuevo cargador GaN de 45W con cable integrado

·76·Tecnología
Belkin presenta un nuevo cargador GaN de 45W con cable integrado

Belkin, una de las marcas líderes en el mercado de accesorios, ha presentado su cargador de nueva generación. Basado en la tecnología de nitruro de galio (GaN), este dispositivo ofrece 45 W de potencia y destaca no solo por su compacidad, sino también por su práctico cable integrado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, en el mundo de la tecnología, los semiconductores GaN están reemplazando al silicio tradicional. Esta tecnología reduce el sobrecalentamiento de los dispositivos y permite una reducción significativa de su tamaño. El nuevo modelo presentado por Belkin mide 52 x 38 x 65 mm y pesa solo 145 gramos.

Capacidades técnicas y diseño

El dispositivo presenta un diseño moderno en color blanco con bordes redondeados. Su carcasa incluye enchufes plegables, lo que proporciona una mayor comodidad para viajar o llevarlo en un bolso. El punto destacado es el cable USB-C robusto de 0,8 metros integrado en el panel frontal.

Según ixbt.com, el nuevo cargador no solo cuenta con un cable integrado, sino también con un puerto USB-C adicional. Esto permite a los usuarios cargar dos dispositivos simultáneamente. Ambos puntos de salida admiten los protocolos modernos PD 3.1 y PPS, lo que garantiza una carga segura y rápida para smartphones y tabletas.

La distribución de energía es la siguiente:

  • Al usar un solo puerto – potencia máxima de 45 W;
  • Al conectar dos dispositivos – la potencia se distribuye en 25 W y 20 W;
  • Totalmente compatible con dispositivos de Apple, Samsung y otras marcas importantes.
Esta novedad está valorada actualmente en unos 30 USD (o 199 yuanes) en los mercados internacionales. Dada la popularidad de los productos Belkin, se espera que esta solución compacta y universal aparezca pronto en las tiendas locales.

En conclusión, este producto de Belkin satisface plenamente las necesidades de los usuarios modernos. Es sin duda una de las mejores opciones, especialmente para aquellos que no quieren llevar un cable por separado y valoran un sistema de carga de alta calidad.

BelkinGaNTecnologíaUSB-CGadgets
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El futuro de la aviación: Electra presenta un nuevo avión en colaboración con la NASAEl futuro de la aviación: Electra presenta un nuevo avión en colaboración con la NASAHoy, 07:59Ubtech presenta robots U1 ultrarrealistas: Miles de personas en esperaUbtech presenta robots U1 ultrarrealistas: Miles de personas en esperaHoy, 07:22Ugreen presenta los nuevos dispositivos NAS de la serie Ultra con procesadores Intel CoreUgreen presenta los nuevos dispositivos NAS de la serie Ultra con procesadores Intel CoreHoy, 06:51Xiaomi trabaja en un misterioso dispositivo Madrid: podría ser el próximo buque insigniaXiaomi trabaja en un misterioso dispositivo Madrid: podría ser el próximo buque insigniaHoy, 04:58Anthropic restringe el acceso a nuevos modelos de IA: India preocupada por la dependencia tecnológicaAnthropic restringe el acceso a nuevos modelos de IA: India preocupada por la dependencia tecnológicaHoy, 03:28Meta obligada a vender la startup Manus por 2 mil millones de dólares tras las exigencias de PekínMeta obligada a vender la startup Manus por 2 mil millones de dólares tras las exigencias de PekínHoy, 00:27
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado