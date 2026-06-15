La erupción solar más fuerte observada con éxito antes de comenzar

Investigadores del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey han anunciado un gran avance en el campo del pronóstico de la actividad solar. Por primera vez en la historia, los científicos han logrado identificar los primeros signos de una erupción extremadamente poderosa varias horas antes de que ocurriera. Este descubrimiento podría abrir una nueva era en el pronóstico del clima espacial y la protección de la infraestructura tecnológica en la Tierra. Así lo informa Ixbt.com noticias dice.

Se eligió como objeto de estudio una erupción de clase X9 ocurrida el 3 de octubre de 2024. Para referencia, los eventos de clase X son las explosiones más potentes del Sol, peligrosas porque pueden causar interrupciones en las comunicaciones radiales, afectar negativamente el funcionamiento de los satélites y provocar fuertes tormentas geomagnéticas en la Tierra.

La nave espacial IRIS de la NASA desempeñó un papel decisivo en este éxito científico. Mientras la erupción se preparaba, el dispositivo monitoreaba minuciosamente una región activa en la superficie del Sol. Como resultado, los científicos obtuvieron casi cinco horas de datos de observación continua antes de que comenzara el evento. Según ixbt.com, los análisis mostraron que tres horas antes de la erupción comenzaron cambios significativos en la región activa.

Señales misteriosas antes de la erupción

Los científicos notaron un aumento en el brillo de la radiación, una aceleración del movimiento del plasma y una intensificación de la turbulencia. Lo más interesante es que los investigadores identificaron oscilaciones periódicas anormales. Algunas señales se repetían cada 7–10 minutos, otras cada 18–21 minutos. Todas estas señales se observaron en el punto donde colisionaron campos magnéticos opuestos, el lugar donde se acumula la energía de la futura erupción.

Según el director de la investigación, Luis Seifritz, el resultado más inesperado fue lo temprano que aparecieron estos signos y cuánto tiempo duraron. Anteriormente, solo era posible observar tales procesos de manera fragmentaria. En particular, 15–20 minutos antes de la explosión, la turbulencia del plasma aumentó bruscamente y se activó la eyección de materia. Se presume que en ese preciso momento se desencadena el proceso de liberación de una enorme energía magnética.

Un paso importante para la seguridad futura

Hasta ahora, estas conclusiones se basan en el análisis de un solo evento. Los científicos deben estudiar datos de otras grandes erupciones solares para confirmar la hipótesis. Si este patrón se confirma, surgirá la posibilidad de crear sistemas de alerta temprana para tormentas solares en el futuro.

Un pronóstico más preciso del clima espacial es de vital importancia en las siguientes áreas:

Protección de satélites orbitales y sistemas de comunicación;

Protección de la infraestructura energética contra sobretensiones inesperadas;

Garantizar la seguridad de los servicios de aviación y navegación;

Planificación de las actividades de los astronautas en el espacio abierto.

Dichas investigaciones también son importantes en el contexto de Uzbekistán, ya que las fuertes tormentas geomagnéticas pueden afectar no solo a los dispositivos técnicos, sino también a la salud general de la población. En la era de la tecnología moderna, conocer la actividad solar con varias horas de antelación ayuda a prevenir posibles pérdidas económicas.