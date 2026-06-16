Jose Mourinho elige a una estrella del Dortmund para reforzar el centro del campo del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, está considerando al centrocampista del Borussia Dortmund, Felix Nmecha, como candidato para reestructurar y aportar energía a la línea central del equipo. El técnico portugués ha mostrado un gran interés en el estilo de juego del internacional alemán y lo considera el candidato más apto para aumentar la creatividad en el Bernabéu. Según Goal.com, informa indica.

Según información de Sky Sport, Jose Mourinho ya ha realizado consultas iniciales sobre las posibilidades de traspaso del futbolista de 25 años. Nmecha, quien destacó por sus actuaciones sólidas en la Bundesliga, atrajo la atención del cuerpo técnico del club madrileño por su condición física y su capacidad para controlar el juego.

Fuerte competencia en la carrera por el fichaje

Sin embargo, está claro que el "Club Blanco" enfrentará una resistencia seria en este traspaso. Dos gigantes de la Premier League inglesa —Manchester City y Manchester United— también siguen de cerca la situación del jugador. Ambos clubes tienen la intención de incorporar a este talentoso centrocampista para reforzar sus plantillas.

No obstante, el Borussia Dortmund mantiene una posición dominante en las negociaciones. La directiva del club firmó a principios de año un contrato a largo plazo con Felix Nmecha hasta 2030, eliminando la posibilidad de que sea vendido a un precio bajo. Esto permite al equipo de Dortmund imponer sus propias condiciones en cualquier negociación.

Se informa que el contrato de Nmecha incluye una cláusula de rescisión de 70 millones de euros, pero esta cláusula solo entrará en vigor a partir del verano de 2027. Por lo tanto, cualquier club que desee comprar al jugador en el mercado actual deberá ofrecer un precio astronómico, muy superior a dicha suma.

De sustituto de Bellingham a líder del equipo

Nmecha llegó al Dortmund procedente del Wolfsburgo en 2023 por 30 millones de euros. Aunque inicialmente se esperaba que llenara el hueco de Jude Bellingham, hoy en día se ha convertido en una pieza fundamental del equipo. Ha disputado 112 partidos con los "amarillos y negros", anotando 13 goles y dando 8 asistencias.

El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, valoró positivamente la evolución del jugador: "Felix está creciendo en la dirección correcta. Es nuestro metrónomo en el centro del campo, dirige nuestro juego y lidera al equipo. Lo necesitamos mucho", destacó el técnico.

Según Goal.com, Felix Nmecha se convertirá en uno de los jugadores mejor pagados del Dortmund a partir de la próxima temporada. Esto indica que el proceso de transferencia para el Real Madrid y los clubes ingleses será complejo, no solo financieramente sino también diplomáticamente.