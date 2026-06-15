AMD presenta novedades inesperadas: nuevos modelos para las series Ryzen 3000 y 4000

Junto con sus modernos procesadores de las series Ryzen 7000 y 5000, AMD ha lanzado inesperadamente nuevos modelos basados en arquitecturas antiguas. Este paso está dirigido principalmente a portátiles económicos y al segmento OEM, con el fin de ofrecer soluciones asequibles a los usuarios. Entre los nuevos modelos se encuentran los procesadores Ryzen 3 3100U, Ryzen 5 3510U y Ryzen 7 4700LE. Así lo informa Ixbt.com noticia informa.

El modelo que más llama la atención es el procesador móvil Ryzen 3 3100U. Según ixbt.com, este chip es solo de doble núcleo y ni siquiera admite la tecnología SMT (Simultaneous Multithreading). Es decir, funciona solo con dos hilos. Aunque este indicador pueda parecer bajo para los estándares modernos, se espera que la eficiencia energética y las capacidades gráficas del dispositivo sean sus principales ventajas.

Especificaciones técnicas y capacidades

El procesador Ryzen 3 3100U funciona a frecuencias de 1,9 a 3,2 GHz. Curiosamente, cuenta con un procesador gráfico integrado (iGPU) Vega 8 que es significativamente más potente que otros chips de su categoría. El TDP puede variar de 12 a 35 W. Cabe señalar que, aunque este modelo pertenece a la serie Ryzen 3000, está basado en la arquitectura Zen+ más antigua y un proceso tecnológico de 12 nm.

Junto con este modelo, también se presentó el Ryzen 5 3510U. Este chip también se basa en la arquitectura Zen+, pero es considerablemente más potente: puede operar en ocho hilos mediante cuatro núcleos y la tecnología SMT. Su frecuencia máxima es de 3,7 GHz y la sección gráfica está equipada con Vega 8, al igual que el modelo menor. Se ve como una solución económica y fiable para portátiles.

Solución especial para computadoras de escritorio

Además de los chips móviles, AMD anunció el modelo Ryzen 7 4700LE para computadoras de escritorio. Este modelo es un procesador de ocho núcleos basado en el proceso tecnológico de 7 nm y la arquitectura Zen 2. Su frecuencia máxima de funcionamiento alcanza los 4,2 GHz. Un punto importante es que este procesador no tiene núcleo gráfico integrado y está diseñado para el socket AM4.

El modelo Ryzen 7 4700LE está producido principalmente para el segmento OEM, es decir, empresas ensambladoras de computadoras. En el mercado de Uzbekistán, tales procesadores podrían entrar a menudo como parte de unidades de sistema de marca ya ensambladas. El lanzamiento de estos chips "viejos-nuevos" indica el deseo de AMD de cubrir todos los estratos del mercado, especialmente a los usuarios ahorradores.

En conclusión, AMD está reviviendo sus arquitecturas exitosas del pasado. Esto sirve para reducir el precio de los portátiles y crear plataformas estables para clientes corporativos. Aunque no pueden competir con tarjetas gráficas de gama alta como NVIDIA RTX, pueden ser ideales para el trabajo de oficina diario y tareas educativas.