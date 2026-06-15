Revolución en la industria petrolera: Desarrollan tecnología de perforación continua en Rusia

Científicos rusos han descubierto un dispositivo único capaz de acelerar fundamentalmente el proceso de perforación en la industria del petróleo y el gas. Esta plataforma, creada por especialistas de la Universidad Politécnica Nacional de Investigación de Perm (PNIPU), permite operar sin interrupciones en la perforación de pozos direccionales. Se valora como la primera solución tecnológica de este tipo a nivel mundial. Así lo informa Ixbt.com noticia informa.

Normalmente, durante la perforación de pozos direccionales, la sarta de perforación vibra fuertemente debido a los impactos de la barrena. Estas vibraciones afectan negativamente la precisión de los giroscopios ópticos que determinan la dirección del pozo. Como resultado, los especialistas se ven obligados a detener la perforación regularmente para obtener datos precisos. Según ixbt.com, estas paradas tecnológicas desperdician hasta el 15 por ciento del tiempo total de trabajo.

Principio de funcionamiento y ventajas de la tecnología

Para resolver este problema, los especialistas de la PNIPU idearon una plataforma especial que estabiliza los giroscopios. El dispositivo se instala en la parte interna del tubo de perforación, en la carcasa del motor eléctrico. El sistema incluye giroscopios y acelerómetros que controlan la rotación de la sarta.

Tan pronto como los sensores detectan que la sarta comienza a girar, el motor eléctrico hace girar la plataforma a la misma velocidad, pero en dirección opuesta. Esto asegura que la plataforma permanezca inmóvil y estable. Como resultado, incluso durante las vibraciones más fuertes, los giroscopios no pierden su precisión y no es necesario detener el proceso de perforación.

La nueva tecnología puede aplicarse en cualquier pozo direccional, tanto en tierra como en la plataforma marina. Según los cálculos de los investigadores, el uso de esta plataforma reduce significativamente el tiempo de perforación. Por ejemplo, en un proceso de perforación de un mes, se ahorran un promedio de 4 a 5 días.

Desde una perspectiva económica, este invento permite ahorrar decenas de millones de rublos en un solo sitio. Para la industria de extracción de petróleo, este ahorro de tiempo y recursos es un factor importante para reducir los costos y aumentar la eficiencia. Actualmente se están estudiando las cuestiones para la implementación práctica generalizada de este desarrollo.