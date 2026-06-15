La Copa del Mundo 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, ha entregado su primer resultado inesperado. El actual campeón de Europa, España, empató sin goles (0:0) contra Cabo Verde, debutante en el torneo. El encuentro, disputado en el estadio de Atlanta, se convirtió en una verdadera prueba para los pupilos de Luis de la Fuente. Goal.com informa .

Durante el partido, España, clara favorita, tomó el control del balón como se esperaba, pero enfrentó serios problemas para finalizar sus ataques. Según informa Goal.com, la selección de Cabo Verde, situada en el puesto 64 del ranking mundial, opuso una resistencia digna ante su laureado rival gracias a una defensa ordenada y la heroicidad de su portero. Especialmente, el guardameta de 40 años, Vozinha, se convirtió en el héroe del encuentro con sus increíbles paradas.

Problemas en el ataque y el factor Lamine Yamal

Mikel Oyarzabal, quien inició como delantero centro en la alineación española, una vez más no logró destacar. Asimismo, Ferran Torres desperdició una oportunidad clara en la primera parte, dejando a su equipo en una situación difícil. En el centro del campo, Pedri no pudo realizar uno de sus mejores partidos, por lo que faltó creatividad en la organización de las jugadas.

Con el objetivo de cambiar la situación, Luis de la Fuente introdujo a Lamine Yamal desde el banquillo faltando 20 minutos para el final. Con la entrada de la joven estrella del Barcelona, el ritmo del juego aumentó considerablemente y crecieron las situaciones peligrosas alrededor del área rival. Sin embargo, ni siquiera los esfuerzos de Yamal fueron suficientes para romper la sólida defensa de Cabo Verde.

En la línea defensiva, España actuó con relativa tranquilidad. Pau Cubarsí y Aymeric Laporte neutralizaron los pocos contraataques del rival. No obstante, la ineficacia en la línea ofensiva ha complicado ligeramente la situación de los campeones de Europa en el grupo. Este resultado es valorado como un éxito histórico para Cabo Verde.

Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, este resultado fue inesperado, ya que la selección española es considerada uno de los principales favoritos del torneo. Si España no mejora su juego en las siguientes jornadas, su pase a la fase de eliminatorias podría verse cuestionado. Cabo Verde, por su parte, consiguió su primer punto histórico en los Mundiales con este empate.