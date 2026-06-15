En los últimos meses, muchos países desarrollados del mundo han anunciado medidas estrictas para limitar el uso de las redes sociales por parte de menores. Esta tendencia se implementa con el objetivo de proteger a las nuevas generaciones del ciberacoso, la adicción a Internet y los problemas de salud mental. Australia ha sido pionera en este sentido, creando un precedente para otros Estados. Así lo informa Techcrunch.com noticias informa.

El Reino Unido ha sido uno de los últimos países en unirse a esta lista. El primer ministro Keir Starmer indicó a mediados de junio su intención de prohibir el uso de redes sociales para los niños. Estas normas propuestas por los gobiernos buscan reducir los riesgos a los que pueden enfrentarse los usuarios jóvenes, incluyendo el contenido dañino y la influencia de depredadores en línea.

Países que han implementado o planean prohibiciones

Actualmente, varios países están endureciendo los requisitos legales para los gigantes de las redes sociales. A continuación se presentan los Estados que están tomando medidas activas en esta dirección:

Australia: A partir de diciembre de 2025, prohibirá oficialmente el uso de plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y X para niños menores de 16 años. Las empresas que incumplan las normas podrán ser multadas con hasta 34,4 millones de USD.

A partir de diciembre de 2025, prohibirá oficialmente el uso de plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y X para niños menores de 16 años. Las empresas que incumplan las normas podrán ser multadas con hasta 34,4 millones de USD. Austria: A finales de marzo, anunció la introducción de restricciones para niños hasta los 14 años.

A finales de marzo, anunció la introducción de restricciones para niños hasta los 14 años. Canadá: Desarrolló un proyecto de ley de seguridad digital para usuarios hasta los 16 años.

Desarrolló un proyecto de ley de seguridad digital para usuarios hasta los 16 años. Dinamarca: El gobierno ha llegado a un acuerdo político para cerrar las plataformas a niños hasta los 15 años.

Según la experiencia australiana, las restricciones no afectan a los servicios educativos y de comunicación como WhatsApp o YouTube Kids. Sin embargo, recursos populares como Facebook, Snapchat, Reddit y Twitch estarán bajo un control estricto. El gobierno australiano exige que las empresas utilicen métodos de verificación de múltiples pasos para determinar la edad del usuario, en lugar de limitarse a ingresar la fecha de nacimiento.

No obstante, tales medidas drásticas están provocando diversos debates en la sociedad. En particular, organizaciones como Amnesty Tech y varios expertos consideran que estas prohibiciones son ineficaces. Sostienen que los métodos invasivos de verificación de edad representan un riesgo para la privacidad de los datos personales y no tienen en cuenta la realidad digital moderna de las nuevas generaciones.

En el segmento de Uzbekistán, el impacto de las redes sociales en la educación de los jóvenes es también uno de los temas discutidos con frecuencia. Esta experiencia de los países occidentales podría influir en las políticas de seguridad digital de nuestra región en el futuro. Por ahora, la mayoría de los países intentan obligar a los gigantes tecnológicos a asumir su responsabilidad mediante multas y barreras legales.