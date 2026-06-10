Se revela el próximo club de Bernardo Silva...

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Se revela el próximo club de Bernardo Silva...

A medida que se acerca la apertura del mercado de fichajes en el fútbol europeo, el flujo de noticias inesperadas y sensacionales no se detiene. Finalmente han surgido detalles nuevos y fiables sobre a qué gran club se unirá la próxima temporada el talentoso centrocampista Bernardo Silva, quien actualmente defiende los colores de la selección nacional de Portugal en la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

Según el último informe exclusivo del reconocido periodista insider Matteo Moretto, a la estrella portuguesa le atrae mucho la idea de vivir y jugar en la hermosa capital española, Madrid. Por esta razón, está considerando seriamente unirse al Atlético de Madrid y defender los colores de los «colchoneros». A su vez, la directiva del club madrileño está tomando todas las medidas necesarias para completar con éxito este fichaje monumental. Los responsables del club están en contacto constante y cercano con el agente del jugador, tratando de convencer a todas las partes interesadas de lo brillante que es el proyecto español.

Cabe señalar que el experimentado y creativo centrocampista de 31 años, Bernardo Silva, dejará el Manchester City definitivamente una vez que expire su contrato actual. Por este mismo motivo, podría unirse al club madrileño sin coste alguno, es decir, totalmente gratis como agente libre. Esto podría ser fácilmente el fichaje del año para el Atlético.

Como recordatorio, el virtuoso portugués ha estado jugando de manera consistente y muy exitosa para los «citizens» desde 2017. En aquel entonces, fue traído a Inglaterra desde el club francés Mónaco por 50 millones de euros con grandes expectativas y se convirtió en el corazón indispensable del equipo de Pep Guardiola. Ahora, está cerca de alcanzar nuevas glorias bajo la dirección de Diego Simeone.

¡Siga el proceso del traslado de Bernardo Silva a Madrid, los nuevos movimientos de fichajes del Atlético y todas las noticias exclusivas de la selección nacional de Portugal en la Copa del Mundo con nosotros en las páginas de Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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