Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5

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Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5

Aunque el sistema operativo One UI 8.5 de Samsung introduce muchas nuevas capacidades, resulta que algunas de ellas permanecen exclusivas de la nueva serie Galaxy S26. Esto se reveló mediante análisis comparativos realizados entre cuatro generaciones de buques insignia: Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra y Galaxy S26 Ultra. Según Ixbt.com informe .

En concreto, el nuevo modo de disparo con resolución de 24 MP está disponible solo en el modelo Galaxy S26 Ultra. No aparecerá en los modelos insignia anteriores, incluso después de una actualización del sistema. No hay forma de activarlo a través de la configuración de la cámara o de la aplicación Camera Assistant.

Además, la función Horizontal Lock, que mantiene el horizonte estable durante la grabación de vídeo, también está disponible solo para los usuarios del Galaxy S26 Ultra. Según SamMobile, las restricciones no solo se aplican a las capacidades de la cámara, sino también a varias novedades en otras partes del sistema.

Como resultado, aunque los propietarios del Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra e incluso del relativamente nuevo Galaxy S25 Ultra reciben la mayor parte de la interfaz One UI 8.5, no pueden aprovechar plenamente las tecnologías más avanzadas ofrecidas por Samsung. La compañía anima así a los usuarios a comprar nuevos dispositivos.

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Abror Shuhratov
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