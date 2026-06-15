Han comenzado los partidos de la Copa del Mundo de fútbol 2026, esperados con ansias por millones de personas en todo el mundo. En los primeros días del torneo, los aficionados fueron testigos de una primera gran sensación que quedará grabada en la historia. La selección española, reconocida como uno de los candidatos más fuertes al título, no logró anotar contra Cabo Verde, debutante en la Copa del Mundo.

27 disparos devastadores de la «Furia Roja» resultaron inútiles

Las estrellas españolas, actuales campeonas de Europa, mantuvieron un dominio absoluto durante el juego. Los pupilos de Luis de la Fuente lanzaron exactamente 27 remates hacia la portería contraria. Sin embargo, gracias a la defensa disciplinada y las heroicidades del portero de Cabo Verde, no pudieron alcanzar su objetivo. Miles de aficionados que visitaron el magnífico estadio de Atlanta observaron con asombro la inesperada pérdida de puntos de los campeones continentales.

En el segundo encuentro del grupo «N», donde tuvo lugar este partido, la selección de Uruguay, representante de Sudamérica, se enfrentará a uno de los gigantes de Asia, Arabia Saudita.

En la siguiente tabla del acta oficial del partido, puede conocer detalladamente las alineaciones y los indicadores principales de este encuentro histórico:

Torneo y fase de grupos Equipos enfrentados y resultado final Fecha y ciudad del partido Alineación titular y suplentes de la selección de España Alineación titular y suplentes de la selección de Cabo Verde Jugadores que recibieron tarjeta amarilla CM-2026. Grupo «N», Jornada 1 España — Cabo Verde

0:0 15 de junio,

Ciudad de Atlanta Simon, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Ruiz (Merino, 71), Rodri (Williams, 87), Pedri, Torres (Olmo, 81), Gavi (Yamal, 71), Oyarzabal. Vozinha, Moreyra,

Lopes Roberto, Borges, Lopes Cabral (Paulo, 76), Lenini, Mendes, L. Duarte (D. Duarte, 61), Monteiro (Arcanjo, 79), Cabral (Semedo, 61), Livramento (da Costa, 61). • Lopes Cabral (16)

• Pedri (90+3)

Heroísmo de los exploradores africanos

La selección de Cabo Verde grabó su nombre en la historia al detener a un gigante del fútbol mundial en su partido debut en la Copa del Mundo. Desde los primeros minutos, lucharon sin piedad por cada centímetro de terreno. A pesar de que Lopes Cabral recibió una tarjeta amarilla en el minuto 16, el equipo no perdió la disciplina.

Los últimos segundos del encuentro fueron nerviosos. En el tiempo añadido, el talento español Pedri también fue amonestado por brusquedad. A pesar de ello, el marcador no se abrió y el equipo debutante consiguió el primer punto de oro de su historia.

Sobre la situación en el grupo «N»: Tras este empate, la selección española se verá obligada a buscar únicamente la victoria en los partidos restantes contra Uruguay y Arabia Saudita para resolver positivamente su pase a la siguiente fase. Este error de los campeones de Europa ha elevado la intriga del grupo al máximo.

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