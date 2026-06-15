En el escenario de la geopolítica global, el desarrollo de los acontecimientos en torno a la región de Oriente Medio ha entrado en una fase aún más aguda y precaria. Los nuevos diálogos políticos entre Washington y Teherán, centro de atención internacional, se han reavivado con fuerza tras una declaración del líder de la Casa Blanca, Donald Trump, durante las celebraciones de su 80 cumpleaños. Sin embargo, uno de los representantes más radicales y polémicos del gobierno israelí, el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, declaró categóricamente que los términos del nuevo acuerdo internacional que se fragua entre EE. UU. e Irán no deben imponer ninguna obligación al Estado de Israel.

«¡Israel no es una república bananera!» — el clamor de Ben-Gvir

El ministro de Seguridad israelí emitió una declaración tajante y apasionada sobre la imposición de ciertas condiciones a Israel en el borrador del acuerdo que la Casa Blanca está firmando con Teherán.

El discurso de Itamar Ben-Gvir, que causó sensación en la prensa internacional: «El Estado de Israel no es un títere que obedece ciegamente cualquier orden de EE. UU.; ¡somos un país independiente y soberano! Tenemos un deber sagrado hacia nuestros ciudadanos, los combatientes del ejército israelí, todo el pueblo judío y, además, hacia el espíritu de nuestros antepasados exiliados durante siglos. Este deber es garantizar la seguridad de la población judía en la tierra de Israel. La historia ha demostrado que cada vez que cedimos a las presiones externas y pusimos en peligro nuestra seguridad, pagamos el precio con la sangre de nuestros soldados. Los Acuerdos de Oslo, el acuerdo con el Líbano de 2006 y las trágicas consecuencias de la política de tolerancia plurianual en Gaza son ejemplos claros de ello. Consideramos a EE. UU. un amigo y estamos agradecidos con el presidente Trump, pero el Estado de Israel no es una república bananera».

El ministro añadió que Israel nunca sería socio de este acuerdo y que las operaciones militares y los ataques aéreos en el territorio del vecino del norte — Líbano — no se detendrán en absoluto.

A través de la siguiente tabla de análisis político especial, puede conocer de cerca las contradicciones ocultas entre Washington, Teherán y Tel Aviv, así como el estatus internacional de Itamar Ben-Gvir:

Centro de conflicto geopolítico Partes del acuerdo y fecha prevista Condición impuesta a Israel en el borrador de la Casa Blanca Relación entre el primer ministro israelí y el presidente de EE. UU. Sanciones internacionales aplicadas contra Ben-Gvir Los planes radicales del ministro para Palestina Crisis de Oriente Medio y el Líbano • EE. UU. — Irán

• 19 de junio (Suiza) Cese total de las acciones militares en el Líbano Extremadamente tensa

(Trump quiere la paz, Netanyahu quiere continuar la guerra) • Reino Unido, Canadá, Australia

• Nueva Zelanda, Noruega y países de la UE (mayo) • Expulsión de 2,3 millones de personas de Gaza

• Arresto de Mahmud Abbas

La guerra tras bambalinas entre Trump y Netanyahu

Anteriormente, el líder estadounidense Donald Trump había predicho que se había creado la base para un acuerdo inicial con Irán y que el 19 de junio se firmarían documentos oficiales en Suiza. Según este documento internacional, Israel debe detener inmediatamente los enfrentamientos armados en el frente libanés. Sin embargo, debido a tácticas tan divergentes sobre la cuestión de Irán y el Líbano, se ha producido un enfriamiento en las cálidas relaciones entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Mientras que la administración estadounidense busca detener el derramamiento de sangre y establecer la paz en la región, Netanyahu y sus generales, que echan leña al fuego, se mantienen firmes en su intención de continuar la guerra sangrienta.

El «ministro radical» bajo sanciones internacionales

El ministro Itamar Ben-Gvir, conocido por sus fuertes salidas contra la administración estadounidense y la comunidad internacional, ha sido durante mucho tiempo un dolor de cabeza para los políticos mundiales. Cabe señalar que el año pasado entró en la lista negra (sanciones) de países como el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega. En mayo de este año, debido a acciones ilegales y violentas contra activistas de la flotilla «Sumud» en el mar, varios países poderosos de la Unión Europea también se preparan para imponerle restricciones económicas y políticas.

Ben-Gvir se encuentra en el centro de sensaciones, no menores que las del mundo de las peleas de MMA, con sus declaraciones extremadamente despiadadas y tajantes contra el pueblo palestino. En particular, aboga abiertamente por la expulsión total de los 2,3 millones de personas inocentes que viven en la franja de Gaza de sus hogares hacia otros países. Además, no sale de las páginas de los medios mundiales por pedir el arresto del líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, y la eliminación física (asesinato) de altos funcionarios en Ramallah.

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