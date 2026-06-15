El partido España vs Cabo Verde se convierte en una noche inolvidable para Vozinya, de 40 años

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El partido España vs Cabo Verde se convierte en una noche inolvidable para Vozinya, de 40 años

El portero de Cabo Verde, Vozinya, de 40 años, no pudo contener las lágrimas tras mantener su portería a cero contra España. En su debut en la Copa del Mundo, logró un partido "en blanco" contra uno de los favoritos del torneo, captando la atención de toda la comunidad futbolística.

Lo conmovedor de este hecho es que el camino de Vozinya no fue ordinario. Actualmente juega en la segunda división de Portugal. Sin embargo, pasar de ese nivel a debutar en la Copa del Mundo contra un rival tan fuerte como España y mantener la portería a cero es el sueño de cualquier futbolista.

Uno de los datos más sorprendentes de la vida de Vozinya es que no fue futbolista profesional hasta los 25 años. Mientras muchos jugadores alcanzan la etapa más importante de su carrera a esa edad, Vozinya comenzó su trayectoria profesional precisamente a los 25 años en Angola.

A partir de ahí, progresó paso a paso, trabajó en sí mismo y no se rindió. Su historia no es solo un resultado deportivo, sino un relato de paciencia, esfuerzo y fe. Su éxito contra España no fue casualidad, sino el fruto del trabajo realizado durante años.

Hoy, Vozinya mantuvo su portería invicta contra los favoritos en su debut en la Copa del Mundo y fue nombrado el "Jugador del Partido". Sus lágrimas tras el encuentro demostraron lo valioso que fue este resultado para él.

El empate contra España fue un resultado enorme para Cabo Verde. Vozinya se convirtió no solo en el héroe de su selección, sino en la prueba brillante de que una carrera iniciada tarde en el fútbol también puede llevar a los escenarios más grandes.

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Nodirbek Razzokov
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