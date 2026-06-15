SpaceX realiza una IPO histórica: Elon Musk se convierte en el primer trillonario del mundo

SpaceX, que ha revolucionado el campo de la tecnología espacial, finalmente ha salido al mercado de valores, abriendo una nueva página en la historia de la economía mundial con su oferta pública inicial (IPO). La empresa recaudó un total de 75.000 millones de dólares al lanzar a la venta 555,6 millones de acciones a 135 dólares cada una. Esta cifra convirtió la IPO de SpaceX en la mayor colocación pública de la historia, y el fundador de la empresa, Elon Musk, alcanzó oficialmente el estatus de primer trillonario del mundo. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, las acciones de la empresa mostraron un fuerte crecimiento tan pronto como comenzaron las operaciones en la bolsa Nasdaq. Mientras que las operaciones comenzaron a 150 dólares el 12 de junio, el valor de las acciones aumentó hasta un 30% hacia el mediodía. Al cierre de la sesión, los valores de SpaceX se estabilizaron en 160,95 dólares, registrando un crecimiento del 19% en un solo día. Este alto interés de los inversores se atribuye al éxito de la red de satélites Starlink y a los proyectos de cohetes reutilizables.

Entusiasmo del mercado y resultados financieros

La demanda de acciones de SpaceX fue tan alta que la plataforma de trading Robinhood anunció que registró el tráfico más alto de su historia. Los analistas financieros señalaron que no solo Elon Musk, sino también los grandes bancos de inversión se beneficiaron enormemente de este proceso. En particular, bancos como Goldman Sachs y Morgan Stanley ganaron aproximadamente 500 millones de dólares en comisiones por mediar en este acuerdo.

También se reveló que se utilizó una opción de "green shoe" durante las operaciones. Según este acuerdo, si la demanda es extremadamente alta, los aseguradores tienen el derecho de vender hasta un 15% más de acciones de lo previsto. Elon Musk expresó su gratitud a los empleados de SpaceX en X (anteriormente Twitter), elogiándolos por su trabajo en la conquista del espacio.

Posibilidad de fusión con Tesla

Una de las noticias más sensacionales después de la IPO llegó de la directora de operaciones (COO) de SpaceX, Gwynne Shotwell. En una entrevista con CNBC, insinuó la posibilidad de una futura fusión entre SpaceX y Tesla. Según Shotwell, la unión de estos dos gigantes podría simplificar considerablemente los procesos de gestión para Elon Musk. Sin embargo, esto no es un plan oficial por ahora, sino que se ve como una suposición a largo plazo.

Esta IPO también es de gran importancia para los entusiastas de la tecnología e inversores uzbekos. El hecho de que SpaceX se convierta en una empresa pública garantiza que sus informes financieros sean transparentes. Esto podría facilitar la expansión del proyecto Starlink en la región de Asia Central, especialmente en Uzbekistán, e influir positivamente en la política de precios de los servicios de internet espacial en el futuro.

Actualmente, las acciones de SpaceX continúan creciendo y los analistas de mercado predicen que la capitalización de la empresa alcanzará picos aún más altos en los próximos años. La empresa ha logrado crear una base financiera colosal no solo para vuelos comerciales, sino también para metas grandiosas como la colonización de Marte.