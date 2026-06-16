Manchester City renueva el contrato de Josko Gvardiol hasta 2031

El campeón de Inglaterra, Manchester City, ha llegado a un acuerdo final para extender el contrato actual de uno de sus defensores clave, Josko Gvardiol. El talentoso croata permanecerá con los "Citizens" hasta 2031. Esta decisión pone fin a diversos rumores de transferencia sobre el jugador. Así lo informa Goal.com informa el medio.

Según información difundida por BBC Sport, la directiva del Manchester City considera a Gvardiol como uno de los activos más valiosos del equipo para el futuro. El nuevo contrato extiende su vigencia actual por otros tres años. El acuerdo anterior debía expirar en 2028, pero el club actuó ahora para asegurar la solidez de la línea defensiva.

Interés de los gigantes frenado

La decisión de Gvardiol fue un golpe inesperado para varios grandes clubes europeos, especialmente el Real Madrid y el Bayern Munich. El presidente del club español, Florentino Pérez, pretendía renovar profundamente la defensa llevando al defensor croata al Santiago Bernabéu. El Bayern Munich también envió solicitudes oficiales para el regreso del jugador a la liga alemana.

No obstante, el Manchester City mantuvo la calma durante las negociaciones. Los directivos del club confiaban en que el jugador estaba satisfecho con su vida en Manchester y comprometido con el proyecto. Finalmente, Gvardiol prefiere continuar su carrera como uno de los defensores más fuertes del mundo específicamente en la Premier League.

La versatilidad de Josko Gvardiol lo ha convertido en una pieza indispensable en los esquemas tácticos de Pep Guardiola. Puede desempeñarse con igual fiabilidad tanto en la defensa central como en la banda izquierda. El hecho de haber sido nombrado «Mejor jugador» del club en la temporada 2024-25 demuestra el alto prestigio que tiene en el equipo.

Cabe destacar que la temporada pasada fue físicamente algo difícil para el jugador. Debido a una grave lesión en la pierna en enero, se vio obligado a pasar cuatro meses fuera del campo. Sin embargo, al regresar en mayo, demostró su gran estado de forma en los partidos decisivos de la temporada, incluidos los encuentros contra Crystal Palace y Aston Villa.

El nuevo contrato no solo es beneficioso financieramente, sino que también expresa la alta confianza del club en el jugador. Se espera que la directiva del Manchester City anuncie oficialmente el acuerdo en las próximas semanas. Este paso es parte de la estrategia del club para mantener la estabilidad en su proceso de transición hacia una nueva era.