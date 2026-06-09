Gary Lineker: Decir que Cristiano Ronaldo es inferior a Lionel Messi no es un insulto

El exdelantero de la selección inglesa y del FC Barcelona, Gary Lineker, ha vuelto a pronunciarse sobre el eterno debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Según el renombrado experto, situar a la estrella argentina por encima del portugués es simplemente una verdad futbolística y no constituye ningún insulto personal. Lineker también admitió que su firme postura ha enfriado su relación con el delantero del Al-Nassr. Así lo informó Goal.com medio de comunicación.

En una entrevista concedida a The Louis Theroux Podcast, Lineker explicó por qué considera a Lionel Messi incluso superior a Diego Maradona. Según sus palabras, Messi realiza acciones que un jugador normal quizás no podría demostrar ni una sola vez en toda su carrera. Lineker considera que la visión de juego y la capacidad de pase de Messi están más allá de las capacidades humanas.

Al mismo tiempo, Lineker destacó su gran respeto por la ética de trabajo y los logros de Cristiano Ronaldo. «No me cae mal Ronaldo; es un futbolista increíble. Pero cualquiera que entienda el fútbol puede ver quién es mejor. El simple hecho de que se mencione a Ronaldo junto a Messi es un gran halago para él, porque carece del talento innato de Messi. Decir esto no es un insulto para Ronaldo», afirmó el exfutbolista.

Parece que los comentarios de Lineker no sentaron bien a Cristiano Ronaldo. Según el experto, la estrella portuguesa se sintió ofendida y actualmente no le habla. Lineker, quien anteriormente afirmó que mantenían una buena relación, reveló que Ronaldo cortó el contacto con él tras su respuesta sobre Messi.

Actualmente, ambos delanteros legendarios están centrados en el Mundial de 2026. El ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, quiere lograr otro milagro con Argentina, mientras que Cristiano Ronaldo se ha marcado como objetivo luchar por el único trofeo que falta en su rica colección: la Copa del Mundo.