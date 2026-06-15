Meta presenta el nuevo modo AI para Facebook

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Meta presenta el nuevo modo AI para Facebook

El gigante de las redes sociales Meta está implementando una serie de funciones innovadoras en la plataforma Facebook para fortalecer su posición en la carrera de la inteligencia artificial. Entre las novedades anunciadas el lunes, la más destacada es el "AI Mode", destinado a cambiar fundamentalmente la forma en que los usuarios buscan información e interactúan con el contenido. Utilizando Meta AI, esta tecnología analiza información de publicaciones públicas, grupos y videos de Reels para preparar una respuesta precisa a la consulta del usuario. Así lo informa Techcrunch.com informe indica.

Según ixbt.com, el AI Mode elimina la necesidad de desplazarse por páginas de resultados de búsqueda tradicionales. Ahora, los usuarios pueden hacer preguntas en lenguaje conversacional sencillo y recibir una respuesta resumida basada en las discusiones de la plataforma. Esto es una continuación lógica de la función "Ask" en la aplicación Forum introducida por Meta el mes pasado. La aplicación Forum, desarrollada al estilo de Reddit, también utiliza las comunicaciones en vivo de los grupos de Facebook.

Fiabilidad y seguridad de la información

La introducción del nuevo sistema está generando dudas entre los expertos sobre la exactitud de la información. Dado que la AI saca conclusiones de las opiniones y publicaciones de usuarios comunes en lugar de fuentes oficiales, existe el riesgo de difundir información incorrecta o desactualizada. Un problema similar se observó anteriormente en el sistema de búsqueda AI de Google basado en datos de Reddit.

Sin limitarse a la búsqueda, Meta también ha ampliado las herramientas de edición visual para los usuarios. Ahora, los usuarios de Facebook pueden usar la AI para cambiar la ropa, los peinados y los accesorios de sus fotos en pocos segundos. Por ejemplo, los aficionados al deporte pueden "probarse" virtualmente las camisetas de sus equipos favoritos a través del botón "AI Edit" en la sección de Stories.

Nuevas oportunidades para los creadores de contenido

Meta también ha lanzado un asistente de AI especial para los autores (creadores) de la plataforma. Esta herramienta analiza el contenido del creador y la actividad de la audiencia para recomendar el momento óptimo de publicación y resumir los puntos clave de los comentarios. Anteriormente, en febrero y marzo, la empresa también introdujo funciones de respuesta automática para Marketplace y funciones para "animar" las fotos de perfil.

Detrás de esta estrategia no solo está el objetivo de aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios en la plataforma, sino también la diversificación de las fuentes de ingresos. Meta anunció recientemente planes de suscripción globales para Facebook, Instagram y WhatsApp a partir de 3,99 dólares al mes. En el futuro, se espera que se introduzcan niveles de suscripción de pago independientes para acceder a capacidades de AI más complejas.

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Nodirbek Razzokov
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