SpaceX construye un centro masivo de 1.800 millones de dólares para Starship en Florida

La compañía SpaceX, dirigida por Elon Musk, está dando un paso gigante en la expansión de su sistema de cohetes más potente: el proyecto Starship. La empresa planea invertir cerca de 1.800 millones de dólares para desarrollar la infraestructura en el estado de Florida. Este proyecto no solo fortalecerá la base tecnológica, sino que también servirá para crear cientos de nuevos puestos de trabajo en la región. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información de ixbt.com, la parte principal de este proyecto a gran escala consiste en nuevas plataformas de lanzamiento y un enorme complejo de ensamblaje llamado Gigabay. Dicho complejo funcionará como centro de montaje y mantenimiento de cohetes. Se convertirá en la cadena de producción y lanzamiento más importante de SpaceX en la costa este de EE. UU.

El complejo Gigabay y el ritmo de producción

El proyecto Gigabay está diseñado específicamente para aumentar drásticamente la producción en serie de los cohetes Starship. Esto permitirá a la empresa preparar los cohetes mediante un método de cadena de montaje, reducir los costes de lanzamiento y maximizar la frecuencia de los vuelos. Estas actualizaciones representan la siguiente etapa crucial para llevar el sistema Starship a un estado plenamente operativo.

La construcción de la nueva infraestructura también tendrá un impacto significativo en la economía local. Según los cálculos, se crearán cerca de 600 nuevos empleos en Florida durante la ejecución del proyecto. Esto abre nuevas puertas para los especialistas en el sector de alta tecnología y consolida aún más la posición de SpaceX en la región.

Logística y planes futuros

La creación del nuevo centro también facilitará considerablemente los problemas logísticos. El ensamblaje de los cohetes directamente cerca de la plataforma de lanzamiento reduce los costes de transporte y acorta el tiempo de preparación de las misiones. Esto es de importancia decisiva para la implementación de la estrategia a largo plazo de SpaceX para los vuelos a la Luna y Marte.

Al mismo tiempo, SpaceX protege activamente no solo su infraestructura terrestre, sino también sus intereses en el espacio. Anteriormente, la empresa criticó los planes de la Unión Europea para redistribuir las frecuencias de satélites. Según los representantes de la compañía, tales restricciones podrían obstaculizar el desarrollo de la comunicación satelital directa para los usuarios.

En general, esta inversión de 1.800 millones de dólares en Florida demuestra la intención de SpaceX de mantener el liderazgo en la carrera por la colonización del espacio. Se espera que el éxito del proyecto Starship lleve las capacidades de acceso al espacio de toda la humanidad a un nuevo nivel.