Revelado el país con mayor consumo de alcohol en Asia Central

Se ha publicado un nuevo ranking sobre el consumo de bebidas alcohólicas per cápita entre los Estados de Asia Central. Según los resultados del estudio, Kazajistán lidera la región en este indicador.

Los análisis internacionales indican que la población de Kazajistán consume un promedio de 5,4 litros de alcohol puro por persona al año. Esta cifra no solo coloca al país en primer lugar en Asia Central, sino que también lo sitúa en una posición media en el ranking mundial.

Kirguistán ocupa el siguiente lugar con un indicador de 3,9 litros. En Turkmenistán se registraron 3 litros y en Uzbekistán 2,1 litros. El resultado más bajo corresponde a Tayikistán, con un consumo de 0,7 litros de alcohol por habitante.

Los analistas señalan que en algunos países musulmanes el consumo de bebidas alcohólicas se mantiene casi en cero. Específicamente, Kuwait, Irán, Siria y Pakistán registran los índices más bajos.

A nivel mundial, Rumania ha sido reconocida como el líder absoluto de este ranking. Según los datos, cada ciudadano mayor de 15 años consume un promedio de 17,1 litros de alcohol puro al año.

Los especialistas destacan que tales rankings son de gran importancia para estudiar el estilo de vida de la población, el entorno cultural y la actitud hacia una vida saludable.