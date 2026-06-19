La Juventus retoma el interés por el fichaje de Randal Kolo Muani para reforzar su ataque

El club turines de la Juventus ha reiniciado oficialmente las negociaciones para el traspaso del delantero del Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani. El gigante italiano ha fijado al delantero francés como uno de sus objetivos principales para el mercado de verano. Así lo informa Goal.com basándose en datos de la Gazzetta. Goal.com comunica esta noticia.

El nuevo director general del club, Giovanni Carnevali, está impulsando la concreción de este acuerdo. Según los reportes, se espera que la buena relación entre Carnevali y el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, acelere el traspaso. Anteriormente, al final del mercado del año pasado, las partes no lograron llegar a un acuerdo, pero la situación actual se valora de forma mucho más positiva.

Turín no es desconocido para Randal Kolo Muani. En 2025, la Juventus jugó cedido durante seis meses y dejó una buena impresión. En aquel entonces, el delantero logró anotar 10 goles y se adaptó rápidamente al entorno del equipo. Por ello, el cuerpo técnico considera que su regreso es la opción más viable para aumentar la capacidad ofensiva del equipo.

Detalles del traspaso y condiciones financieras

Los parisinos valoran a su delantero en aproximadamente 30 millones de euros.busca realizar el fichaje bajo ciertas condiciones para reducir la carga financiera. Según el esquema propuesto, el jugador llegaría inicialmente cedido con una cláusula de compra obligatoria incluida en el contrato.

Randal Kolo Muani pasó parte de la temporada pasada cedido en el club inglés Tottenham. Sin embargo, su etapa en Londres no fue tan exitosa como se esperaba: solo logró marcar 5 goles en todas las competiciones. A pesar de ello, la directiva del club turines sigue confiando en él, basándose en su experiencia en la Serie A y sus éxitos anteriores.

El entrenador del equipo, Luciano Spalletti, ha exigido reforzar la competencia en la línea de ataque. Según el técnico, el equipo necesita al menos dos delanteros centro de alto nivel. Aunque Randal Kolo Muani es el objetivo principal, el club también estudia la renovación del contrato de Dusan Vlahovic. A pesar de los desacuerdos durante la gestión anterior, las negociaciones con el delantero serbio podrían retomarse.

Si se concreta este traspaso, la Juventus no solo contará con un delantero experimentado, sino que ampliará sus opciones tácticas en el ataque. Se espera que la velocidad y versatilidad del futbolista francés encajen perfectamente en el sistema de Spalletti. Se prevé que en los próximos días haya una reunión final entre los clubes para definir los detalles del fichaje.