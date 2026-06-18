La atención del fútbol mundial está centrada en los campos de Norteamérica, donde se desarrollan los históricos encuentros del Mundial. Hoy, todo el pueblo uzbeko y millones de aficionados locales sienten una gran emoción y orgullo. Esto se debe a que la selección nacional de Uzbekistán debuta por primera vez en su historia en la fase final de la Copa del Mundo. Este hecho histórico es reconocido no solo en nuestro país, sino también por los clubes más destacados y poderosos del planeta.

El actual gigante de la Premier League inglesa, el famoso club Manchester City, publicó a través de sus redes sociales oficiales un post especial dedicado al debut histórico de la selección de Uzbekistán y de su talentoso defensa y miembro del club, Abduqodir Husanov, en la Copa del Mundo.

¡Con la camiseta de los Citizens y la bandera de Uzbekistán al hombro!

La foto publicada en la página oficial de Instagram provocó en poco tiempo los aplausos de miles de aficionados uzbekos. En la imagen, nuestro talentoso representante Abduqodir Husanov aparece posando con orgullo ante la cámara, vistiendo la equipación oficial del Manchester City y con la bandera nacional de la República de Uzbekistán elegantemente colocada sobre sus hombros. El servicio de prensa del club dejó un comentario breve y significativo en inglés bajo la foto: «Uzbekistan».

Este post demuestra lo valorado que es nuestro compatriota, que juega en las filas de los Citizens, en la élite del fútbol mundial.

A través de la siguiente tabla deportiva analítica, puede conocer en detalle el récord histórico del Manchester City en el torneo del Mundial 2026 y la situación del grupo en el que se encuentra la selección de Uzbekistán:

Récord histórico del Manchester City Estadísticas del club en el Mundial Grupo K, donde se encuentra Uzbekistán Detalles del primer encuentro histórico • El equipo con más futbolistas participando en el Mundial 2026.

• ¡Un récord totalmente nuevo en la historia de la Premier League! • Total de futbolistas: 19 representantes.

• Representación: Selecciones de 12 países diferentes.

• Nombre principal: Abduqodir Husanov. • Rivales: Colombia, Portugal, RD Congo.

• Resultado de la primera jornada: Portugal — RD Congo 1:1.

• Nota: ¡Hay una oportunidad ideal para que nuestra selección tome el liderato! • Rival: Selección de Colombia.

• Ciudad: Ciudad de México (México).

• Estadio: El legendario Estadio Azteca.

El duelo en el legendario Azteca y la oportunidad de oro para el liderato

Cabe destacar que la selección nacional de Uzbekistán luchará seriamente por el pase a los play-offs en el grupo K, compuesto por selecciones fuertes. Nuestros representantes disputarán su primer partido del Mundial contra Colombia, en el legendario Estadio Azteca de la Ciudad de México, símbolo del fútbol mundial.

Lo positivo es que, en el primer duelo de este cuarteto, Portugal y la RD Congo empataron 1:1, perdiendo puntos. Esto ofrece a los pupilos del entrenador Fabio Cannavaro una oportunidad de oro para derrotar a Colombia en la primera jornada y liderar el grupo.

Como dato adicional, el Manchester City, club que defiende Abduqodir Husanov, entró en la historia como el equipo que más futbolistas envió a este Mundial. Un total de 19 miembros del club saltarán al campo bajo las banderas de 12 países diferentes, la cifra más alta registrada en la historia del fútbol inglés.

Palabras finales de los analistas deportivos de Zamin: Que un gigante mundial como el Manchester City aplauda así al fútbol uzbeko y a Abduqodir Husanov es un reconocimiento y un logro inmenso para todo nuestro fútbol nacional. Este apoyo moral dará sin duda fuerza y valor a nuestros jóvenes que saltarán al campo contra Colombia en el Estadio Azteca, especialmente a Husanov. Esperamos una victoria histórica en el partido de mañana. ¡Adelante, Uzbekistán!

¡Siga siempre en las páginas de Zamin los eventos más candentes sobre nuestra selección en el Mundial, así como noticias exclusivas sobre Abduqodir Husanov y otros jugadores!