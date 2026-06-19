Ugreen lanza un nuevo cargador magnético para iPhone y Android

Ugreen, considerada una de las marcas líderes mundiales en la fabricación de accesorios, ha presentado oficialmente su nuevo cargador inalámbrico magnético de 25 W. Este gadget destaca por estar diseñado no solo para los smartphones iPhone modernos, sino también para marcas populares de Android y auriculares inalámbricos. Así lo informa Ixbt.com.

El nuevo dispositivo se caracteriza por su diseño compacto: su cuerpo tiene un grosor de solo 10,3 mm y un peso de aproximadamente 83 g. A pesar de su tamaño, promete un alto rendimiento. Según el fabricante, este accesorio es capaz de cargar hasta el 50 % en 30 minutos, incluso el modelo iPhone 17 Pro Max, que aún no ha salido al mercado.

Especificaciones técnicas y sistema de seguridad

La principal ventaja del dispositivo es su potente sistema magnético. Se ha utilizado un imán de tipo N48H, que proporciona una fuerza de atracción de hasta 8N. Esto garantiza que el smartphone se mantenga firmemente sobre el cargador y que el proceso de transferencia de energía no se interrumpa. Además, se admite la animación de carga especial del sistema iOS para los usuarios de Apple.

Para evitar el sobrecalentamiento, los ingenieros de Ugreen han implementado el sistema Thermal Guard. Este sistema disipa el calor de manera eficiente mediante una estructura multicapa fabricada en aleación de aluminio y elementos magnéticos especiales. Para garantizar la seguridad, el dispositivo cambia automáticamente al modo de baja potencia cuando la carga del smartphone alcanza el 80 %, lo que prolonga la vida útil de la batería.

Compatibilidad y precio

Este cargador es compatible con una amplia gama de dispositivos, entre ellos:

todos los modelos nuevos a partir de la serie iPhone 12;

los auriculares Apple AirPods;

los auriculares de Xiaomi y Samsung que admiten la carga magnética.

El paquete también incluye un cable de nailon trenzado de alta resistencia de 1,5 m de longitud. Esto permite al usuario utilizar el smartphone libremente durante la carga. Según Ixbt.com, el precio del nuevo producto en el mercado chino se ha fijado en aproximadamente 139 yuanes o unos 20 USD.

Teniendo en cuenta la popularidad de la marca Ugreen en el mercado de Uzbekistán, es probable que este accesorio asequible y de calidad aparezca pronto en las tiendas locales. Será una opción ideal para los usuarios que buscan una alternativa más económica y de calidad frente a los accesorios originales de Apple.