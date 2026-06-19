Un acontecimiento sin precedentes en la historia del fútbol uzbeko continúa desarrollándose. La prestigiosa TransferRoom plataforma ha publicado la clasificación de los defensas centrales con el valor de transferencia más alto, según sus cálculos, entre los participantes del Mundial 2026. Para nuestra alegría, el representante de nuestra selección nacional y del club Manchester City, Abduqodir Husanov ¡se ha colocado en el top 5, superando a algunas de las estrellas más brillantes del mundo!

A pesar de tener solo 22 años, Husanov, quien está rindiendo con solidez en el gigante inglés, tiene actualmente un valor de mercado impresionante de 62,2 millones de euros .

Los 10 defensas centrales más caros del Mundial 2026:

Cabe destacar que tres representantes del Manchester City (Grealish, Husanov, Dias) figuran en el top 10, lo que demuestra lo valiosa y cualificada que es la línea defensiva del club.

Posición Jugador Selección Club Valor de transferencia 1 Pau Cubarsí (19 años) España FC Barcelona 118 M€ 2 William Saliba Francia Arsenal 90,5 M€ 3 Marc Guéhi Inglaterra Manchester City 84,6 M€ 4 Villan Pacho Ecuador PSG 69,5 M€ 5 Abduqodir Husanov (22 años) Uzbekistán Manchester City 62,2 M€ 6 Luka Vušković Croacia Tottenham 59,8 M€ 7 Rúben Dias Portugal Manchester City 57,7 M€ 8 Gabriel Magalhães Brasil Arsenal 56,8 M€ 9 Dayot Upamecano Francia Bayern Munich 56,1 M€ 10 Eric García España FC Barcelona 55 M€

El camino histórico de nuestra selección en el Mundial

Recordemos que la selección nacional de Uzbekistán se ha clasificado para la fase final de la Copa del Mundo de fútbol por primera vez en su historia.

Nuestros representantes debutaron en el grupo K contra la poderosa selección de Colombia, cayendo 1-3 en un intenso combate. Sin embargo, quedan dos partidos cruciales para mantener la oportunidad de pasar de grupo. Nuestros compatriotas se enfrentarán a Portugal y a la República Democrática del Congo , liderada por Rúben Dias, quien ocupa el 7º lugar en este ranking.

¡Tanto reconocimiento para Abduqodir Husanov sin duda dará una fuerza y confianza adicionales no solo al jugador, sino a toda nuestra selección en los partidos del Mundial!