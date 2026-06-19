Husanov en el Top 5 de los defensas centrales más caros del Mundial 2026

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Husanov en el Top 5 de los defensas centrales más caros del Mundial 2026

Un acontecimiento sin precedentes en la historia del fútbol uzbeko continúa desarrollándose. La prestigiosa TransferRoom plataforma ha publicado la clasificación de los defensas centrales con el valor de transferencia más alto, según sus cálculos, entre los participantes del Mundial 2026. Para nuestra alegría, el representante de nuestra selección nacional y del club Manchester City, Abduqodir Husanov ¡se ha colocado en el top 5, superando a algunas de las estrellas más brillantes del mundo!

A pesar de tener solo 22 años, Husanov, quien está rindiendo con solidez en el gigante inglés, tiene actualmente un valor de mercado impresionante de 62,2 millones de euros .

Los 10 defensas centrales más caros del Mundial 2026:

Cabe destacar que tres representantes del Manchester City (Grealish, Husanov, Dias) figuran en el top 10, lo que demuestra lo valiosa y cualificada que es la línea defensiva del club.

Posición

Jugador

Selección

Club

Valor de transferencia

1

Pau Cubarsí (19 años)

España

FC Barcelona

118 M€

2

William Saliba

Francia

Arsenal

90,5 M€

3

Marc Guéhi

Inglaterra

Manchester City

84,6 M€

4

Villan Pacho

Ecuador

PSG

69,5 M€

5

Abduqodir Husanov (22 años)

Uzbekistán

Manchester City

62,2 M€

6

Luka Vušković

Croacia

Tottenham

59,8 M€

7

Rúben Dias

Portugal

Manchester City

57,7 M€

8

Gabriel Magalhães

Brasil

Arsenal

56,8 M€

9

Dayot Upamecano

Francia

Bayern Munich

56,1 M€

10

Eric García

España

FC Barcelona

55 M€

El camino histórico de nuestra selección en el Mundial

Recordemos que la selección nacional de Uzbekistán se ha clasificado para la fase final de la Copa del Mundo de fútbol por primera vez en su historia.

Nuestros representantes debutaron en el grupo K contra la poderosa selección de Colombia, cayendo 1-3 en un intenso combate. Sin embargo, quedan dos partidos cruciales para mantener la oportunidad de pasar de grupo. Nuestros compatriotas se enfrentarán a Portugal y a la República Democrática del Congo , liderada por Rúben Dias, quien ocupa el 7º lugar en este ranking.

¡Tanto reconocimiento para Abduqodir Husanov sin duda dará una fuerza y confianza adicionales no solo al jugador, sino a toda nuestra selección en los partidos del Mundial!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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