Husanov en el Top 5 de los defensas centrales más caros del Mundial 2026
Un acontecimiento sin precedentes en la historia del fútbol uzbeko continúa desarrollándose. La prestigiosa TransferRoom plataforma ha publicado la clasificación de los defensas centrales con el valor de transferencia más alto, según sus cálculos, entre los participantes del Mundial 2026. Para nuestra alegría, el representante de nuestra selección nacional y del club Manchester City, Abduqodir Husanov ¡se ha colocado en el top 5, superando a algunas de las estrellas más brillantes del mundo!
A pesar de tener solo 22 años, Husanov, quien está rindiendo con solidez en el gigante inglés, tiene actualmente un valor de mercado impresionante de 62,2 millones de euros .
Los 10 defensas centrales más caros del Mundial 2026:
Cabe destacar que tres representantes del Manchester City (Grealish, Husanov, Dias) figuran en el top 10, lo que demuestra lo valiosa y cualificada que es la línea defensiva del club.
Posición
Jugador
Selección
Club
Valor de transferencia
1
Pau Cubarsí (19 años)
España
FC Barcelona
118 M€
2
William Saliba
Francia
Arsenal
90,5 M€
3
Marc Guéhi
Inglaterra
Manchester City
84,6 M€
4
Villan Pacho
Ecuador
PSG
69,5 M€
5
Abduqodir Husanov (22 años)
Uzbekistán
Manchester City
62,2 M€
6
Luka Vušković
Croacia
Tottenham
59,8 M€
7
Rúben Dias
Portugal
Manchester City
57,7 M€
8
Gabriel Magalhães
Brasil
Arsenal
56,8 M€
9
Dayot Upamecano
Francia
Bayern Munich
56,1 M€
10
Eric García
España
FC Barcelona
55 M€
El camino histórico de nuestra selección en el Mundial
Recordemos que la selección nacional de Uzbekistán se ha clasificado para la fase final de la Copa del Mundo de fútbol por primera vez en su historia.
Nuestros representantes debutaron en el grupo K contra la poderosa selección de Colombia, cayendo 1-3 en un intenso combate. Sin embargo, quedan dos partidos cruciales para mantener la oportunidad de pasar de grupo. Nuestros compatriotas se enfrentarán a Portugal y a la República Democrática del Congo , liderada por Rúben Dias, quien ocupa el 7º lugar en este ranking.
¡Tanto reconocimiento para Abduqodir Husanov sin duda dará una fuerza y confianza adicionales no solo al jugador, sino a toda nuestra selección en los partidos del Mundial!
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