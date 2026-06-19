NASA y Relativity Space firman un contrato histórico para la exploración de Marte

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE. UU. (NASA) ha firmado un contrato estratégico con la empresa privada Relativity Space para llevar a cabo la misión Aeolus, destinada al estudio de la atmósfera de Marte. Se espera que este proyecto sea un punto de inflexión importante en la historia de la exploración espacial, ya que podría ser la primera sonda científica enviada a otro planeta por una empresa privada. Así lo informa Ixbt.com.

El objetivo principal de la misión Aeolus es colocar un dispositivo especializado en la órbita del planeta rojo. Este aparato estará equipado con cuatro instrumentos científicos modernos y recopilará datos diarios sobre tormentas de polvo, velocidad del viento y cambios de temperatura en Marte. Según ixbt.com, estas observaciones servirán para crear un sistema de monitoreo meteorológico regular en Marte.

La primera estación meteorológica privada para Marte

Este proyecto tiene una importancia no solo científica, sino también práctica. Comprender con precisión los procesos en la atmósfera de Marte es fundamental para garantizar la seguridad de los futuros aterrizadores y las expediciones tripuladas. La NASA es responsable de la parte científica y el equipamiento, mientras que Relativity Space se encarga del desarrollo y lanzamiento del cohete y la nave espacial.

El modelo de contrato está estructurado de manera similar a los programas de entrega de carga a la Estación Espacial Internacional y los vuelos comerciales a la Luna de la NASA. Este enfoque permite a la agencia gubernamental reducir los costos de la misión y obtener datos científicos más rápidamente al transferir parte de los riesgos tecnológicos al socio privado.

Un desafío serio para Relativity Space

La ejecución de la misión está programada para 2028, lo cual es un plazo muy corto para Relativity Space. La empresa debe finalizar el aparato y preparar su nuevo cohete Terran R simultáneamente. Cabe destacar que el primer vuelo del cohete Terran-1 en 2023 terminó en fracaso.

Actualmente, tras la llegada del exdirector de Google, Eric Schmidt, como inversor principal y líder actual, la atención se ha centrado en el sistema Terran R, de mayor tamaño. Para la NASA, esto también implica cierto riesgo, ya que Relativity Space aún no ha demostrado plenamente su capacidad en logística espacial pesada. Las experiencias previas indican que las startups espaciales a menudo enfrentan dificultades financieras o retrasos técnicos.

Si Aeolus se lanza a tiempo, pasará a la historia como el primer proyecto científico privado en llegar a Marte. Esto será una gran prueba no solo para las tecnologías de Relativity Space, sino también para el nuevo modelo de economía espacial en el que las agencias gubernamentales dependen cada vez más del sector privado.