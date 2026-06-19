Creación de una base de datos IMEI en Rusia: ¿deben los ciudadanos registrar sus teléfonos?

El Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de la Federación de Rusia (Minsifri) ha aclarado las nuevas normas legales sobre la creación de una base de datos única de códigos IMEI de dispositivos móviles. Esta iniciativa, adoptada como parte del segundo paquete de medidas contra el cibercrimen, causó diversas confusiones e interpretaciones erróneas en las redes sociales. En particular, se difundieron noticias sobre la obligatoriedad de que los ciudadanos «registren» sus smartphones. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según el comunicado oficial del ministerio, los rumores sobre la exigencia de un registro masivo de dispositivos por parte de los usuarios comunes son falsos. Según ixbt.com, el proceso de formación de la base IMEI está previsto para llevarse a cabo de forma automatizada, sin la participación directa de los ciudadanos. Esto evitará la creación de barreras burocráticas adicionales para los usuarios.

¿De dónde se obtienen los datos?

Los operadores de telecomunicaciones y el Servicio Federal de Aduanas han sido designados como las fuentes principales para completar la base de datos IMEI. Es decir, cuando el dispositivo se activa por primera vez en la red, los operadores envían la información a la base, o el smartphone es registrado por los órganos aduaneros al ser importado oficialmente al país. Actualmente, los mecanismos de funcionamiento y los parámetros exactos de este sistema se están desarrollando a través de documentos normativos específicos.

Solo hay un caso en el que el usuario puede registrar el dispositivo personalmente: si el smartphone fue adquirido en el extranjero para uso personal. Incluso en este caso, se indica que no es una obligación, sino un proceso voluntario que se realiza a través del portal «Gosuslugi» según la voluntad del usuario.

Objetivo de la base de datos única

Los expertos de Minsifri explican que esta medida persigue varios objetivos estratégicos. Primero, ayuda a restringir la venta de smartphones y tablets importados ilegalmente (contrabando). Segundo, evita el uso de medios de comunicación por parte de criminales que modifican los identificadores (clonación de IMEI).

Asimismo, se destacó que este sistema juega un papel importante en cuestiones de seguridad. En particular, la información precisa sobre los dispositivos activos en la red se utilizará para mejorar los sistemas de protección contra aeronaves no tripuladas (BPLA). Estas medidas de control tecnológico se implementaron en Uzbekistán hace varios años, convirtiéndose en una herramienta clave para regular el mercado de dispositivos móviles.

En conclusión, se puede decir que el nuevo orden en Rusia no causará dificultades en la vida diaria de los propietarios de smartphones. Al contrario, esta medida es un paso sistémico orientado a combatir el cibercrimen y limpiar el mercado de productos «grises».