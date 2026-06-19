Nico Williams quiere un contrato de por vida con el Athletic Club a pesar del interés del FC Barcelona

La estrella de la selección española y del Athletic Club, Nico Williams, ha puesto fin a todos los rumores sobre su futuro. El futbolista, que fue el objetivo principal del FC Barcelona en el último mercado de verano, manifestó su deseo de permanecer en su club del corazón hasta el final de su carrera. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Actualmente concentrado con la selección española para las eliminatorias del Mundial 2026, Williams reafirmó su lealtad. A pesar de haber renovado su contrato hasta 2035 el pasado verano, expresó su disposición a quedarse en Bilbao a largo plazo, incluso durante toda su trayectoria profesional.

Símbolo de lealtad y gratitud

En una entrevista con el programa El Larguero de Cadena Ser, Nico Williams habló abiertamente sobre su amor por el club. Destacó que su objetivo principal es agradecer a los aficionados que lo apoyaron en los momentos difíciles. El jugador afirmó sentirse muy cómodo en Bilbao y que, si la directiva no se opusiera, jamás dejaría el equipo.

"Soy muy feliz en el Athletic Club. Quiero devolver todo el cariño de la afición con mi juego en el campo. Si pudiera, firmaría un contrato de por vida ahora mismo. En el fútbol todo puede pasar, pero mi deseo personal es quedarme aquí hasta el final de mi carrera", señaló el extremo de 22 años.

Lesiones y proceso de recuperación

La temporada actual está siendo complicada para Nico Williams. Debido a una osteitis pubis prolongada, el futbolista se vio obligado a perderse encuentros cruciales en competiciones europeas. Asimismo, por problemas musculares, no pudo jugar los partidos de La Liga contra el Espanyol, Celta Vigo y Real Madrid.

Según Williams, este tipo de lesiones desgastan mentalmente al jugador. "La pubalgia es una lesión muy desesperante. Un día te sientes bien y al siguiente vuelve el dolor. Ahora este problema ha quedado atrás, pero debo ser cauteloso debido a la fatiga muscular", comenta.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, comprende plenamente la situación del jugador y sigue confiando en él. El técnico le está otorgando los minutos necesarios con la selección para recuperar el ritmo de juego, algo fundamental para que el jugador recupere su mejor forma tanto en el club como en la selección.

Esta declaración de Nico Williams supone un golpe inesperado para el FC Barcelona y otros grandes de Europa. Siguiendo la tradición del club vasco de apostar por jugadores locales, la decisión de Williams demuestra una vez más la solidez del entorno interno del equipo.