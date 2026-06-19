Luis de la Fuente responde a las críticas sobre Rodri: Es el mejor jugador del mundo

El seleccionador de la selección española, Luis de la Fuente, salió en defensa de Rodri, quien fue blanco de críticas tras el empate (0-0) contra Cabo Verde en las eliminatorias para el Mundial 2026. El centrocampista del Manchester City fue acusado de ralentizar el juego del equipo, pero el técnico afirmó no estar en absoluto de acuerdo con estas opiniones. Así lo informa Goal.com.

Según Goal.com, tras el inesperado empate de España, expertos y aficionados señalaron que Rodri retuvo demasiado el balón en el centro del campo, disminuyendo la intensidad de los ataques. De la Fuente considera que tales afirmaciones son infundadas e incluso insultantes.

"Incluso al 50 %, sigue siendo el mejor"

En una entrevista con El Partidazo de Cope, el entrenador subrayó que no duda de la habilidad de su pupilo. A su juicio, Rodri es actualmente insuperable en su posición en el fútbol mundial y seguirá siendo el eje central del sistema de juego del equipo.

"Dios mío, ¿cómo se pueden decir estas cosas? Independientemente de lo que diga alguien, considero un insulto hacer tales comentarios sobre el mejor jugador del mundo. Rodrigo es el jugador más fuerte del mundo e incluso estando al 50 % de su forma, es muy superior a muchos otros centrocampistas", dijo Luis de la Fuente.

Según el técnico, Rodri realiza un trabajo enorme en el campo, no solo física sino también intelectualmente. Su capacidad de lectura del juego, su equilibrio y su correcta evaluación de las situaciones actúan como una "estrella guía" para la selección española.

Un enfoque injusto hacia los futbolistas españoles

Asimismo, el estratega se mostró descontento por el hecho de que los jugadores españoles suelen ser criticados con más dureza y crueldad que las estrellas extranjeras. Según él, si Rodri fuera representante de otro país, cada uno de sus movimientos no sería analizado bajo el microscopio de esta manera.

"¿Se atreverían a decir lo mismo de otras estrellas mundiales? Creo que no. Pero cuando se trata de nuestros futbolistas, la gente no escatima en críticas que no usaría con otros", añadió el entrenador.

Figura clave también en el Manchester City, Rodri ha ganado numerosos trofeos tanto a nivel de club como de selección en los últimos años. Su estilo de juego, basado en el control, es parte integral de la filosofía del fútbol español. Se destaca que el fracaso contra Cabo Verde se debe al estado general de todo el equipo y que no sería justo cargar la responsabilidad sobre un solo jugador.