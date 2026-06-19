Implementación de un sistema de código QR universal único en Rusia: pagos más sencillos

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Implementación de un sistema de código QR universal único en Rusia: pagos más sencillos

Se está estableciendo un nuevo orden en el mercado financiero ruso con el objetivo de simplificar el sistema de pagos digitales y fortalecer la competencia entre los bancos. A partir del 1 de septiembre de este año, se pondrá en marcha un sistema de código QR universal único para pagos no monetarios en todos los puntos de venta y establecimientos de restauración del país. La ley federal correspondiente que prevé esta novedad ya ha sido firmada. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Actualmente, junto a las cajas de tiendas y cafeterías rusas, se pueden ver varios códigos QR pertenecientes a diferentes bancos. Esta situación genera inconvenientes para los clientes, quienes deben buscar manualmente el código compatible con su aplicación bancaria. El nuevo sistema optimizará este proceso al máximo.

Operador único y comodidades técnicas

El Sistema Nacional de Tarjetas de Pago (NSPK) ha sido designado como operador del nuevo sistema. Según la publicación ixbt.com, ahora bastará con que el cliente escanee un único código en el mostrador. Posteriormente, el usuario podrá elegir en la pantalla de su smartphone el banco con el que desea realizar el pago. Esto ahorrará tiempo y evitará confusiones.

Según Aleksandr Demin, representante de la Duma Estatal, la implementación del código QR universal no solo brindará comodidad a los ciudadanos, sino que también llevará la competencia entre los bancos en el mercado de adquirencia a un nuevo nivel. Se espera que esto contribuya a mejorar la calidad del servicio.

Ventajas para los emprendedores y el mercado

El nuevo orden también ofrece una serie de beneficios para los representantes de las pequeñas y medianas empresas. Los emprendedores ya no dependerán de un solo proveedor de pagos, lo que permitirá reducir los costos financieros y hacer que el sistema sea más flexible. Además, ya no será necesario integrar por separado los diferentes sistemas bancarios.

En el mercado financiero de Uzbekistán, los pagos mediante código QR también se han popularizado en los últimos años. Esta experiencia rusa podría ser un modelo importante para mejorar la infraestructura de pagos digitales a nivel regional. De hecho, la unificación de los sistemas de pago facilitará no solo el mercado interno, sino también las liquidaciones transfronterizas.

RusiaCódigo QRTecnologíaBancoSistema de Pago
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Abror Shuhratov
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