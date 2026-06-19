Thomas Müller aconseja al Bayern Múnich fichar a la nueva estrella de la Bundesliga

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Thomas Müller aconseja al Bayern Múnich fichar a la nueva estrella de la Bundesliga

La leyenda del fútbol alemán Thomas Müller ha recomendado a la directiva del Bayern Múnich seguir de cerca al joven talento de la selección suiza, Johan Manzambi. El centrocampista de 20 años, que está brillando en el Mundial, atrae la atención de muchos grandes clubes gracias a su juego brillante. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Tras destacar en la Bundesliga con el SC Freiburg, Manzambi se convirtió en un verdadero héroe en el encuentro de Suiza contra Bosnia y Herzegovina. En el partido disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el futbolista, que entró desde el banquillo, anotó un doblete, asegurando la victoria por 4-1 de su equipo y fue elegido el mejor jugador del partido.

Müller, mientras trabajaba como experto en el canal MagentaTV, valoró positivamente el potencial del joven talento. «Creo que es el tipo de jugador —vamos, pongámoslo en los titulares— que el FC Bayern debe seguir obligatoriamente», destacó el ídolo del club muniqués.

El éxito de la nueva estrella en la Bundesliga

El éxito de Manzambi no es casualidad. En la temporada pasada, disputó 47 partidos con el Freiburg, participando directamente en 16 goles (goles + asistencias). Esta cifra demuestra no solo su capacidad ofensiva, sino también su consistencia.

Según Goal.com, el contrato del jugador con su club actual es válido hasta 2030. Por lo tanto, si el Bayern o cualquier otro equipo desea ficharlo, tendrá que pagar una suma de transferencia considerable. Por ahora, el futbolista responde con cautela a las preguntas sobre su futuro.

«Sigo siendo parte del Freiburg y toda mi atención está centrada en el Mundial. No sé qué pasará la próxima temporada», dijo Manzambi en respuesta a la sugerencia de Müller. La joven estrella recibió con una sonrisa los rumores sobre su posible traspaso al club muniqués.

La selección suiza ha acumulado cuatro puntos tras dos partidos de grupo y tiene buenas posibilidades de pasar a la fase de eliminatorias. La lucha por el primer lugar del grupo se decidirá en el último partido contra Canadá. Si Manzambi vuelve a destacar en este encuentro, su precio de transferencia subirá sin duda.

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