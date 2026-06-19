Elon Musk desmiente rumores de despidos masivos en xAI y Cursor

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Elon Musk desmiente rumores de despidos masivos en xAI y Cursor

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha desmentido los rumores sobre recortes de personal en su startup de AI xAI y en la empresa Cursor, desarrolladora de herramientas de programación. El empresario declaró oficialmente que no ha habido reducciones de plantilla en ninguna de estas empresas y que los especialistas permanecen en sus puestos. Esta declaración busca mitigar las preocupaciones en el mundo tecnológico sobre la rotación de personal en el campo de la AI. Así lo informa Ixbt.com.

La situación fue provocada por una noticia difundida por The Information. En ella se afirmaba que los empleados de Cursor estaban manteniendo reuniones con representantes de xAI en medio de una rotación de personal y recortes previstos. Sin embargo, Elon Musk calificó esta información de infundada. Según él, la cooperación y los procesos internos entre las empresas continúan de manera estable.

Acuerdos estratégicos y cambios previstos

Según Ixbt.com, este desmentido surge tras las noticias de que SpaceX habría llegado a un acuerdo para adquirir la startup Cursor. Se espera que el valor total de esta transacción sea de 60 mil millones de dólares. Se prevé que el acuerdo se complete totalmente en el tercer trimestre de este año. Este paso indica la intención de Musk de utilizar más ampliamente las capacidades de la AI en las tecnologías espaciales.

Asimismo, en el mercado tecnológico han surgido rumores sobre la posible fusión de otros grandes proyectos de Musk: Tesla y SpaceX. Si estos dos gigantes se fusionaran, la capitalización de la nueva empresa podría superar los 4 billones de dólares. Según los expertos, por el momento no existen mecanismos legales que impidan tal fusión.

La empresa Cursor es conocida por desarrollar herramientas avanzadas basadas en AI para programadores. Su integración con xAI podría otorgar una ventaja importante a Musk en su lucha contra competidores como OpenAI y Google. Por ello, la gestión del talento es decisiva para el éxito de estos proyectos.

Esta noticia es también relevante para los entusiastas de la tecnología y programadores de Uzbekistán, ya que plataformas como Cursor se están popularizando entre los desarrolladores locales. Cada paso de Musk en el campo de la AI impacta el ecosistema de programación a nivel global. Por ahora, se espera que los equipos de xAI y Cursor continúen sus actividades con sus plantillas completas.

Elon MuskxAICursorSpaceXInteligencia Artificial
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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