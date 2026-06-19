Un mensajero condenado por ganar millones haciendo exámenes en lugar de estudiantes

En el Reino Unido, un mensajero de Amazon fue condenado a tres años de prisión por haber ganado cerca de 3,1 millones de dólares (2,4 millones de libras esterlinas) realizando exámenes y trabajos académicos en lugar de estudiantes. Así lo informó la BBC.

Según la información, Shahid Adnan, de 43 años y doctor (PhD) en filosofía, trabajaba como mensajero y ofrecía diversos servicios remunerados a los estudiantes.

Entre otras cosas, realizaba exámenes, escribía trabajos de curso y cobraba hasta 18.000 dólares por algunos de estos trabajos.

Este esquema criminal fue revelado accidentalmente en 2023. Una estudiante entregó a su profesor una memoria USB que contenía un trabajo de curso. Durante una verificación estándar, el profesor descubrió que el dispositivo también contenía nombres de usuario y contraseñas para acceder al sistema universitario.

Esto permitía a Shahid Adnan ingresar al sistema en nombre de los estudiantes para realizar sus tareas académicas.

Durante la investigación, la policía incautó una gran cantidad de dinero en efectivo en su domicilio. Además, se descubrió que había más de 3,1 millones de dólares en sus cuentas bancarias.

Según los datos preliminares, el mensajero podría haber realizado los trabajos académicos de al menos 124 estudiantes de universidades de diversos países del mundo.

Actualmente, se están llevando a cabo investigaciones adicionales sobre este caso.