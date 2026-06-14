Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5

La última actualización de software One UI 8.5 lanzada por la empresa surcoreana Samsung ha causado frustraciones inesperadas para los propietarios de teléfonos inteligentes de la serie Galaxy S23. En lugar de nuevas funciones y optimización del sistema, muchos usuarios se quejan de defectos técnicos que aparecen en la pantalla de sus dispositivos. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Según la información proporcionada por el conocido informante Abhishek Yadav, los usuarios que instalaron la actualización han notado la aparición de líneas verticales verdes y rosas en la pantalla. Este problema no es ajeno a los flagships de Samsung, pero el hecho de que se haya vuelto masivo tras una actualización de software está generando preocupación pública.

Costos de reemplazo de pantalla y servicio

Hasta ahora, este problema no se observa en todos los dispositivos, pero reparar los teléfonos inteligentes con este defecto puede resultar bastante costoso. Según los informes, los centros de servicio están cobrando aproximadamente 205 USD por el reemplazo de la pantalla para dispositivos con garantía vencida.

Como escribe la publicación ixbt.com, algunos usuarios señalaron que tales líneas aparecían incluso antes de la instalación de One UI 8.5. Esto sugiere que el problema puede no estar solo en el software, sino que los componentes de hardware no pueden soportar la nueva carga del sistema.

Además, un grupo de usuarios que instalaron la actualización informó que la autonomía del teléfono inteligente ha disminuido significativamente, lo que significa que la batería se agota más rápido. Estos casos suelen ser causados por errores menores en la nueva versión del sistema y se espera que se resuelvan con futuras correcciones.

Consejos de expertos

Los expertos actualmente aconsejan a los usuarios de los modelos Galaxy S23, Galaxy S23+ y Galaxy S23 Ultra que no se apresuren a instalar la actualización. Si su teléfono inteligente funciona perfectamente en este momento, es mejor esperar hasta que la empresa brinde una respuesta oficial.

Como recordatorio, Abhishek Yadav ya había demostrado su fiabilidad al proporcionar información precisa sobre los teléfonos inteligentes de la serie Xiaomi Mi 10T. Samsung aún no ha emitido una declaración oficial sobre esta situación, pero el creciente número de quejas de los usuarios podría obligar a la empresa a lanzar un programa de reparación gratuito.