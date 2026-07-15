Revolución de la inteligencia artificial: 16 premios Nobel piden salvar la economía mundial

Economistas líderes y expertos influyentes en el sector tecnológico han publicado una carta abierta advirtiendo sobre los riesgos económicos que podría generar el desarrollo de la inteligencia artificial (AI). El documento titulado "We Must Act Now", preparado por el Laboratorio de Economía Digital de la Universidad de Stanford, cuenta con la participación de más de 200 expertos, incluidos 16 premios Nobel. Según los expertos, los cambios provocados por la AI tendrán una escala mayor que la revolución industrial, pero ocurrirán en un periodo de tiempo mucho más corto. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los autores del llamamiento subrayan que en los próximos 10 años, los sistemas de AI se volverán increíblemente poderosos y transformarán por completo la economía global. Aunque esta tecnología tiene el potencial de aumentar la productividad laboral y el nivel de vida, también conlleva el riesgo de desplazar masivamente a las personas del mercado laboral. Por ello, los científicos instan a los gobiernos y a los gigantes tecnológicos a preparar las instituciones sociales para estos cambios.

10 veces más rápido que la revolución industrial

Erik Brynjolfsson, director del Laboratorio de Economía Digital de la Universidad de Stanford, destaca que las capacidades de la AI están creciendo mucho más rápido que nuestra comprensión de sus consecuencias económicas. Según él, es precisamente esta brecha la que exige medidas urgentes para garantizar que la tecnología sirva a los intereses de toda la sociedad y no solo a un círculo reducido de empresas o individuos.

El premio Nobel Michael Spence declaró que la escala y la velocidad del proceso exigen unir todas las fuerzas. Anton Korinek, de la empresa Anthropic, opina que, mientras la humanidad tardó décadas en adaptarse a las máquinas de vapor, la electricidad y las computadoras, es posible que solo queden unos pocos años para adaptarse a la inteligencia artificial.

Entre los firmantes del documento se encuentran científicos destacados en el campo de la economía como Daron Acemoglu, Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Ben Bernanke. Representantes de alto nivel de empresas gigantes como Google, Anthropic y OpenAI, incluidos Jeff Dean y Sarah Friar, también han apoyado esta iniciativa. Esto demuestra que los propios creadores de la tecnología están preocupados por la estabilidad social futura.

La necesidad de nuevos modelos económicos

Según los expertos, actualmente no existen suficientes indicadores y modelos económicos para evaluar el impacto de la AI en el empleo, la distribución de ingresos y la productividad. Esto impide el desarrollo de un plan de acción concreto. Por lo tanto, los científicos proponen trabajar en las siguientes direcciones:

Crear nuevos incentivos para que la AI complemente las capacidades humanas en lugar de reemplazar el trabajo humano;

Revisar los mecanismos de protección social y las instituciones estatales;

Introducir sistemas de control que garanticen que el desarrollo tecnológico se alinee con los intereses de la sociedad.

Demis Hassabis, director de Google DeepMind, también abordó este tema, prediciendo que la inteligencia artificial general (AGI) podría aparecer en los próximos cinco años. Según sus estimaciones, el impacto de dicha tecnología en la economía mundial equivaldría a una «industrialización diez veces más potente ocurriendo diez veces más rápido». Esto convierte la transición a la economía digital y la formación de personal en una tarea prioritaria para los países en desarrollo.