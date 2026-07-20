Nueva función en Telegram: Pavel Durov anuncia el formato «carrusel»

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Nueva función en Telegram: Pavel Durov anuncia el formato «carrusel»

El fundador de Telegram, Pavel Durov, anunció el lanzamiento de una nueva comodidad para los usuarios de la aplicación: la función «carrusel». Gracias a esta novedad, los usuarios ahora pueden combinar varias fotos o videos en un solo mensaje en forma de una galería ordenada y desplazable. Se espera que esta función lleve el intercambio de contenido visual en la plataforma a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com informa .

El mecanismo de funcionamiento de la nueva función ha sido diseñado de forma muy sencilla e intuitiva. Después de que el usuario selecciona varios archivos multimedia de la galería, basta con activar la opción «Mostrar como carrusel» (Show as carousel) a través del menú especial. Como resultado, las imágenes enviadas aparecen en secuencia, formando un bloque integral y complementario.

Nuevas posibilidades en contenido visual

Al publicar un video de demostración de la nueva función en su canal oficial, Pavel Durov abordó este cambio con humor. Según él, puede ser un pequeño paso para la mensajería, pero es «un salto gigante hacia la transformación de fotos de gatitos en presentaciones». Con esta frase, Durov señaló que Telegram se está convirtiendo no solo en una herramienta de comunicación simple, sino también en un medio para crear contenido profesional y estético.

Según la información de Ixbt.com, esta actualización será especialmente útil para blogueros, especialistas en marketing y usuarios que publican reseñas de productos en sus canales. Anteriormente, al enviar varias imágenes, se colocaban en forma de un álbum general y, a veces, podían romper el orden visual. Ahora, cada imagen tendrá su propio protagonismo.

Para los usuarios de Uzbekistán, Telegram también es la principal herramienta de comunicación y obtención de información. Para los empresarios locales y canales comerciales, el formato «carrusel» permite presentar catálogos de productos de una manera atractiva. Esto demuestra que la plataforma está adoptando cada vez más funciones de red social, más allá de ser solo un mensajero.

Actualmente, esta función aparece gradualmente en las últimas actualizaciones de la aplicación. Se recomienda a los usuarios actualizar su aplicación Telegram a la última versión a través de App Store o Google Play para aprovechar esta nueva oportunidad. En el futuro, se planea mejorar aún más este formato y añadir elementos interactivos adicionales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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