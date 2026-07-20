El gobierno de Taiwán obliga a TSMC a ser autosuficiente energéticamente

TSMC, el mayor fabricante de semiconductores del mundo, consume aproximadamente el 9 % de la electricidad total de la isla de Taiwán. Por ello, el gobierno local está preparando un nuevo proyecto de ley que obliga a las grandes empresas industriales a crear sus propias fuentes de energía. Se espera que esta medida reduzca la carga sobre el sistema energético general de la isla y garantice la estabilidad de la producción estratégica. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según información de ixbt.com, la administración de Taiwán planea realizar modificaciones a la Ley de Gestión Energética (Energy Management Act). Según las nuevas normas, las grandes instalaciones industriales con una capacidad de consumo superior a 5 MW deben contar con sus propias capacidades de generación y sistemas de almacenamiento de energía. Lo más importante es que al menos el 10 % de su consumo total debe provenir de fuentes de energía renovables.

Crisis energética y seguridad de los semiconductores

TSMC consume actualmente un promedio de 25,55 mil millones de kWh de electricidad al año. Con el aumento de la demanda de chips de inteligencia artificial (AI), centros de datos y dispositivos electrónicos modernos, esta cifra sigue creciendo. Un suministro energético estable es vital para la industria de los semiconductores, ya que las fábricas modernas operan de forma ininterrumpida, 24/7.

La particularidad del proceso tecnológico es que incluso cortes de energía breves pueden inutilizar miles de chips en las líneas de producción, causando pérdidas de millones de dólares a la empresa. Los grandes apagones ocurridos anteriormente en Taiwán demostraron cuán dependientes y vulnerables son los sistemas de producción de alta precisión a las redes externas.

TSMC ya ha firmado varios contratos para proyectos de energía eólica marina y ha comenzado la transición hacia la energía verde. Sin embargo, los requisitos de la nueva ley exigirán a la empresa realizar inversiones masivas para construir unidades de generación adicionales y grandes estaciones de baterías en sus instalaciones.

Capacidades de producción y perspectivas de futuro

Actualmente, TSMC cuenta con seis grandes fábricas de 300 mm en Taiwán, varias plantas más pequeñas y enormes complejos de empaquetado y pruebas de chips. Asegurar la autonomía energética de esta infraestructura es crucial no solo para la empresa, sino para todo el mercado tecnológico mundial, ya que Apple, NVIDIA y otros gigantes dependen de los productos de estas fábricas.

Según las estimaciones del gobierno, el paso a la autosuficiencia de los grandes consumidores aumentará la estabilidad del sistema energético nacional y protegerá los pilares de la economía ante accidentes imprevistos. En la era de la revolución de la inteligencia artificial (AI), los recursos energéticos se están convirtiendo en el factor clave para el desarrollo de la industria de los semiconductores.