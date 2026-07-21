SpaceX continúa conquistando el espacio: el Super Heavy Booster 21 fue probado

·37·Tecnología
SpaceX continúa conquistando el espacio: el Super Heavy Booster 21 fue probado

SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk, ha dado un paso importante en la mejora del proyecto Starship, considerado el sistema de cohetes más potente del mundo. En el complejo Massey's Outpost, ubicado en el sitio de Starbase en Texas, se completaron con éxito las pruebas de carga de combustible criogénico del propulsor Super Heavy Booster 21. Este proceso es una etapa crucial para verificar la capacidad del cohete para operar a temperaturas extremadamente bajas. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Según la información de ixbt.com, durante la prueba, el cuerpo del cohete se cubrió con una gruesa capa de escarcha, lo que indica el frío extremo dentro de los tanques de combustible. A través de esta prueba, los ingenieros analizaron la estanqueidad del sistema, el funcionamiento de las válvulas de transferencia de combustible y la resistencia de la estructura a las cargas criogénicas. Anteriormente, los especialistas de SpaceX habían realizado dos intentos de carga parcial, y esta prueba completa confirmó la preparación del sistema para el vuelo.

Estrategia de captura con Mechazilla

El Booster 21 está diseñado para el 14.º vuelo integrado del sistema Starship. Uno de los objetivos principales de SpaceX es perfeccionar la tecnología de cohetes reutilizables. Según el plan, durante este vuelo, mientras el propulsor Super Heavy regresa a la Tierra, se intentará capturarlo en el aire con las "garras" mecánicas de la torre de servicio especial llamada Mechazilla.

Sin embargo, el escenario final del 14.º vuelo dependerá de los resultados del 13.º vuelo programado para el 24 de julio de este año. Si la próxima misión tiene éxito, los ingenieros de SpaceX obtendrán permiso para realizar maniobras aún más complejas con el Booster 21. Estas pruebas sirven no solo para identificar fallos técnicos, sino también para crear una garantía de seguridad para futuras misiones a Marte y la Luna.

El proyecto Starship sigue siendo el programa más ambicioso de la industria espacial actual. El éxito de la prueba del Super Heavy Booster 21 encaja perfectamente con la estrategia de SpaceX de aumentar la frecuencia de los vuelos y reducir los costes de recuperación de los cohetes. Los expertos destacan que cada nuevo Booster está diseñado para ser más avanzado y resistente que el anterior.

Tras las pruebas criogénicas, se espera que la siguiente etapa sea el encendido estático de los motores del Booster 21. Este proceso es una de las últimas verificaciones serias antes de que el cohete despegue, demostrando en la práctica la potencia y estabilidad de los motores Raptor. Esta carrera tecnológica es fascinante, ya que el Starship podría transformar por completo el Internet global y el sistema de transporte interplanetario en el futuro.

SpaceXStarshipSuper HeavyElon MuskTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Abandono del diésel en China: se construirán 3000 estaciones de cargaAbandono del diésel en China: se construirán 3000 estaciones de cargaHoy, 13:30Se filtran las imágenes del Samsung Galaxy Z Fold8 Wide antes de la presentación oficialSe filtran las imágenes del Samsung Galaxy Z Fold8 Wide antes de la presentación oficialHoy, 12:56La inteligencia artificial comienza a operar en la Estación Espacial Internacional: ayuda a los astronautasLa inteligencia artificial comienza a operar en la Estación Espacial Internacional: ayuda a los astronautasHoy, 12:22Starlink provee Internet a más de 700 000 personas tras el terremoto en VenezuelaStarlink provee Internet a más de 700 000 personas tras el terremoto en VenezuelaHoy, 11:52SpaceX construye la torre Mechazilla más alta del mundo en Cabo CañaveralSpaceX construye la torre Mechazilla más alta del mundo en Cabo CañaveralHoy, 11:24Empresas japonesas presentan una cabina de «refrigeración» especial para humanosEmpresas japonesas presentan una cabina de «refrigeración» especial para humanosHoy, 10:24
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra