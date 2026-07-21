SpaceX continúa conquistando el espacio: el Super Heavy Booster 21 fue probado

SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk, ha dado un paso importante en la mejora del proyecto Starship, considerado el sistema de cohetes más potente del mundo. En el complejo Massey's Outpost, ubicado en el sitio de Starbase en Texas, se completaron con éxito las pruebas de carga de combustible criogénico del propulsor Super Heavy Booster 21. Este proceso es una etapa crucial para verificar la capacidad del cohete para operar a temperaturas extremadamente bajas. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Según la información de ixbt.com, durante la prueba, el cuerpo del cohete se cubrió con una gruesa capa de escarcha, lo que indica el frío extremo dentro de los tanques de combustible. A través de esta prueba, los ingenieros analizaron la estanqueidad del sistema, el funcionamiento de las válvulas de transferencia de combustible y la resistencia de la estructura a las cargas criogénicas. Anteriormente, los especialistas de SpaceX habían realizado dos intentos de carga parcial, y esta prueba completa confirmó la preparación del sistema para el vuelo.

Estrategia de captura con Mechazilla

El Booster 21 está diseñado para el 14.º vuelo integrado del sistema Starship. Uno de los objetivos principales de SpaceX es perfeccionar la tecnología de cohetes reutilizables. Según el plan, durante este vuelo, mientras el propulsor Super Heavy regresa a la Tierra, se intentará capturarlo en el aire con las "garras" mecánicas de la torre de servicio especial llamada Mechazilla.

Sin embargo, el escenario final del 14.º vuelo dependerá de los resultados del 13.º vuelo programado para el 24 de julio de este año. Si la próxima misión tiene éxito, los ingenieros de SpaceX obtendrán permiso para realizar maniobras aún más complejas con el Booster 21. Estas pruebas sirven no solo para identificar fallos técnicos, sino también para crear una garantía de seguridad para futuras misiones a Marte y la Luna.

El proyecto Starship sigue siendo el programa más ambicioso de la industria espacial actual. El éxito de la prueba del Super Heavy Booster 21 encaja perfectamente con la estrategia de SpaceX de aumentar la frecuencia de los vuelos y reducir los costes de recuperación de los cohetes. Los expertos destacan que cada nuevo Booster está diseñado para ser más avanzado y resistente que el anterior.

Tras las pruebas criogénicas, se espera que la siguiente etapa sea el encendido estático de los motores del Booster 21. Este proceso es una de las últimas verificaciones serias antes de que el cohete despegue, demostrando en la práctica la potencia y estabilidad de los motores Raptor. Esta carrera tecnológica es fascinante, ya que el Starship podría transformar por completo el Internet global y el sistema de transporte interplanetario en el futuro.