SpaceX construye la torre Mechazilla más alta del mundo en Cabo Cañaveral

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, ha llegado a la fase final de la construcción de una enorme torre de servicio diseñada para Starship, el cohete más grande de la historia de la humanidad. El octavo módulo de la torre, llamada Mechazilla, se instaló con éxito en el complejo de lanzamiento SLC-37A en Cabo Cañaveral, Florida. Esta estructura no solo sirve para el lanzamiento de cohetes, sino que también tiene la capacidad de atraparlos en pleno vuelo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según información de la analista del sector espacial Julia Bergeron, la torre casi ha alcanzado su altura de diseño. La altura total de la torre Mechazilla es de 140 metros. Esta estructura colosal apareció inicialmente en el cosmódromo de Starbase en Texas, donde ya existen dos complejos de este tipo. La nueva torre en Florida es el siguiente paso en la expansión de la geografía de vuelos de la compañía.

La función principal de la torre Mechazilla consiste en ensamblar el sistema Starship mediante "brazos" robotizados especiales. También permite atrapar el propulsor Super Heavy y la nave Starship en pleno vuelo cuando regresan a la Tierra. Esta tecnología es crucial para convertir los cohetes en un sistema totalmente reutilizable.

Construcción con la grúa más potente del mundo

Para llevar a cabo este complejo proyecto de ingeniería, se ha utilizado la grúa sobre orugas más potente del mundo, la Liebherr LR 13000 fabricada en Alemania. Esta grúa tiene una capacidad de carga de hasta 3000 toneladas y eleva los pesados módulos de la torre a más de cien metros de altura con precisión. Actualmente, ocho de los nueve módulos han sido instalados.

Ahora, los especialistas se preparan para instalar el noveno y último módulo. Esta parte superior incluye el bloque de coronas y el sistema de cabrestantes, lo que dejará los equipos de elevación de la torre totalmente operativos. Una vez finalizadas las obras, se espera que el complejo se someta a pruebas técnicas.

El complejo SLC-37A se está construyendo en el lugar de una plataforma de lanzamiento histórica. SpaceX realizó una reconstrucción a gran escala de esta área según los requisitos específicos del sistema Starship. Este complejo se convertirá, junto con Starbase en Texas, en el segundo punto principal destinado al lanzamiento de cohetes superpesados.

Según los planes de la compañía, los primeros vuelos de los cohetes Starship desde Cabo Cañaveral podrían realizarse a principios de 2027. La puesta en marcha de la segunda plataforma de lanzamiento permitirá a SpaceX aumentar significativamente la frecuencia de las misiones y distribuir la carga entre ambos cosmódromos. Este es un eslabón importante en la estrategia global de Elon Musk para la conquista de Marte y la exploración de la Luna.