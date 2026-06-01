¡Los ojos de la comunidad mundial están puestos en la capital austriaca en cuanto a la garantía de la seguridad global y el orden público, queridos seguidores! Hoy en Viena, comenzó sus trabajos la 35ª sesión de alto nivel de la Comisión de la ONU sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, una de las plataformas más grandes e influyentes en el escenario internacional. Esta importante cumbre, que reúne a más de 1.500 altos funcionarios, ministros y expertos internacionales líderes de 175 países, ha abierto una página histórica verdaderamente nueva y gloriosa para la diplomacia y la política estatal del Nuevo Uzbekistán.

¿Quieres saber cómo está aumentando la reputación de nuestra Patria en el ámbito internacional y sobre el reconocimiento de los líderes mundiales? Permanece en nuestra página; te presentaremos de cerca el respeto sin precedentes mostrado a nuestro país en la cumbre de Viena, el primer discurso histórico de la delegación de Uzbekistán encabezada por la jefa de la Administración Presidencial, Saida Mirziyoyeva, ¡así como los detalles de las iniciativas relevantes!

Reconocimiento absoluto y alto respeto de la comunidad mundial

El respeto especial mostrado a los representantes de Uzbekistán en la conferencia internacional de Viena no es una coincidencia. Es el resultado brillante de las reformas estratégicas sabias y visionarias llevadas a cabo por nuestro estimado Presidente Shavkat Mirziyoyev, de la política popular destinada a honrar la dignidad humana en la sociedad, y de las iniciativas internacionales activas promovidas por nuestro país, que han sido plena y unánimemente reconocidas a escala mundial.

Afortunadamente, en abril de este año, nuestro país fue aceptado como miembro oficial de esta prestigiosa Comisión de la ONU por primera vez en su historia. ¡Hoy, en la apertura de la conferencia, la delegación de Uzbekistán fue la primera entre todos los países participantes en ser invitada al podio con una Declaración Nacional! ¡Ser el primero en hablar ante representantes de todo el mundo es un gran honor para nuestra Patria!

Derechos humanos y criterios de justicia: el discurso de Saida Mirziyoyeva

En la cumbre, la delegación de Uzbekistán encabezada por la jefa de la Administración Presidencial, Saida Mirziyoyeva, detalló los cambios fundamentales que han tenido lugar en nuestro país en los últimos años. En su discurso, S. Mirziyoyeva destacó los logros en el fortalecimiento del sistema judicial en el Nuevo Uzbekistán, la protección legal de los derechos de las mujeres y los niños, la prevención temprana de la delincuencia y el apoyo integral a la joven generación en crecimiento.

El firme llamamiento de Saida Mirziyoyeva desde el podio de Viena: «En la época en que vivimos, males como el ciberdelito, la corrupción y la violencia doméstica no conocen fronteras. Por lo tanto, solo podemos luchar eficazmente contra estas amenazas globales juntos, a través de un diálogo abierto y sincero, el intercambio mutuo de experiencias y forjando fuertes lazos de cooperación internacional».

Prioridades para combatir las amenazas globales

Los principales problemas que la comunidad mundial debe resolver junta hoy y la firme posición de Uzbekistán al respecto se expresan claramente en la siguiente tabla analítica:

🌐 Amenazas a la seguridad 🛠️ Métodos de combate 🎯 Resultado esperado Ciberdelito (fraude digital) Intercambio de experiencias internacionales a través de tecnologías informáticas modernas. Garantizar la seguridad en el espacio virtual. Corrupción (factor humano) Fortalecimiento de la transparencia y el diálogo abierto en las actividades de los órganos estatales. Prioridad de la justicia y el estado de derecho en la sociedad. Violencia doméstica Endurecimiento de la legislación que protege los derechos de las mujeres y los niños. Un entorno social saludable y libre de violencia.

Sí, queridos compatriotas, el hecho de que Uzbekistán proponga soluciones a problemas globales desde el alto podio de una organización tan prestigiosa como la ONU y comparta su experiencia nos llena a todos de orgullo. Las reformas en nuestro país destinadas a establecer los derechos humanos y la justicia están siendo aplaudidas por la comunidad mundial.

¡Sigue con nosotros las victorias históricas de la diplomacia de nuestra Patria en el escenario internacional, su lugar en la comunidad mundial y las noticias más candentes y alegres, queridos lectores!