Siemens devient partenaire des Autocar Awards 2026

Autocar, la plus ancienne publication automobile au monde, a annoncé que Siemens sera le partenaire officiel des Autocar Awards 2026, poursuivant ainsi une collaboration fructueuse entamée l'an dernier. Ce partenariat unit le leader mondial des logiciels industriels, de l'automatisation et de la transformation numérique au monde automobile. Autocar.co.uk rapporte .

Le rédacteur en chef d'Autocar, Mark Tisshaw, a souligné que le partenariat de l'année dernière a été un franc succès, illustrant des valeurs communes d'innovation et d'excellence dans l'industrie automobile. Les Autocar Awards se distinguent en honorant non seulement les meilleures voitures, mais aussi les professionnels dévoués à leur création.

Les lauréats 2026 seront annoncés le 10 juin sur toutes les plateformes imprimées et numériques de la publication. La cérémonie de remise des prix en personne se tiendra dans la soirée du 9 juin au centre de Londres. Le représentant de Siemens, Uday Senapati, a noté que l'industrie évolue rapidement grâce aux logiciels et à l'IA, avec des professionnels hautement qualifiés au cœur de cette transformation.

Les prix prestigieux incluent le Trophée Issigonis pour la plus haute distinction de l'industrie et le Prix Sturmey pour l'innovation. L'événement récompense également le Designer, l'Ingénieur et le Dirigeant de l'année. Dans la catégorie véhicules, les modèles ayant obtenu la note de cinq étoiles d'Autocar et les Meilleures Voitures de Grande-Bretagne sont mis à l'honneur.