Taux de change annoncés pour le 4 juin

La Banque centrale d'Ouzbékistan a annoncé les taux de change officiels des devises étrangères pour le 4 juin 2026. En conséquence, le dollar américain s'est apprécié de 36,04 UZS pour atteindre 11 970,68 UZS.

• L'euro s'est déprécié de 25,12 UZS à 13 896,69 UZS.

• Le rouble russe s'est déprécié de 2,14 UZS à 164,14 UZS.

• La livre sterling s'est dépréciée de 6,24 UZS à 16 077,15 UZS.

• Le yen japonais s'est déprécié de 0,23 UZS à 74,71 UZS.

• Le franc suisse s'est déprécié de 55,16 UZS à 15 185,95 UZS.

• Le yuan chinois s'est déprécié de 1,66 UZS à 1 764,59 UZS.