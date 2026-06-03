L'indice CoinDesk 20 recule : le prix du Bitcoin Cash chute de 10,7 %

CoinDesk Indices a présenté son rapport quotidien du marché, annonçant la dynamique des actifs les plus performants et les moins performants de l'indice CoinDesk 20. Actuellement, l'indice CoinDesk 20 se négocie à 1 862,4 points, en baisse de 0,6 % ou 11,0 points par rapport au niveau de mardi. Coindesk.com rapporte .

15 des 20 actifs composant l'indice affichent une tendance haussière. Lors des échanges d'aujourd'hui, NEAR (+15,1 %) et XLM (+5,7 %) ont enregistré les taux de croissance les plus élevés, devenant ainsi les leaders du marché.

À l'inverse, le prix du Bitcoin Cash (BCH) a chuté de 10,7 %, constituant la principale cause du recul global de l'indice. De plus, l'actif BNB a perdu 3,4 % de sa valeur, se classant parmi les retardataires.

À titre d'information, le CoinDesk 20 est un indice crypto complet négocié sur diverses plateformes dans plusieurs régions du monde.