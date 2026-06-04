Coinbase gèle 3 millions USD liés à des escrocs d'Asie du Sud-Est

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase a annoncé avoir gelé plus de 3 millions USD dans le cadre d'une opération mondiale ciblant les réseaux de cybercriminalité en Asie du Sud-Est. Cette action a été menée lors de la « Disruption Week » organisée par la section antifraude du département de la Justice des États-Unis. Cointelegraph.com rapporte .

Des géants technologiques tels que Meta, Microsoft et Starlink ont également participé à l'opération aux côtés de Coinbase. Grâce à cette collaboration, les serveurs et infrastructures d'hébergement des réseaux frauduleux ont été démantelés, et plus de 1,4 million de comptes de réseaux sociaux et d'e-mails ont été bloqués. Plusieurs individus ont été arrêtés par la police royale thaïlandaise.

Selon le département de la Justice des États-Unis et le FBI, la fraude à l'investissement et les schémas dits de « pig butchering » restent parmi les types de criminalité à la croissance la plus rapide. En 2025, les pertes subies par les Américains dues aux arnaques liées aux cryptos et à l'IA ont dépassé 11 milliards USD.

Les représentants de Coinbase soulignent que, contrairement aux systèmes financiers traditionnels, la technologie blockchain offre aux forces de l'ordre un historique transparent et immuable de chaque transaction. Cela constitue un outil essentiel pour suivre et stopper les flux financiers illicites.

La lutte contre les infrastructures frauduleuses s'est intensifiée dans le monde entier cette année. Alors que le gouvernement américain a gelé plus de 701 millions USD d'actifs crypto en avril, une opération internationale dirigée par la police de Dubaï a conduit à 276 arrestations et à la fermeture de neuf grands centres de fraude.