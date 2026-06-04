Incendie d'hôtel à New Delhi : 21 morts

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Incendie d'hôtel à New Delhi : 21 morts

Le 3 juin, un incendie majeur s'est déclaré dans un hôtel du quartier de Malviya Nagar, au sud de New Delhi. Le sinistre s'est propagé rapidement, entraînant de lourdes conséquences.

Selon les informations officielles, la tragédie a fait 21 morts et 47 blessés à des degrés divers. Plus de 15 ressortissants étrangers figureraient parmi les victimes.

Selon les premières estimations, l'incendie aurait été provoqué par l'allumage d'une cuisinière électrique dans le restaurant de l'hôtel. Les flammes ont rapidement envahi tout le bâtiment, et le fait que le drame soit survenu pendant le sommeil des clients a aggravé la situation.

Les services d'urgence sont rapidement arrivés sur les lieux. Huit camions de pompiers ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre, qui a été totalement éteint après de longues interventions.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes. Narendra Modi a présenté ses condoléances aux familles des victimes et annoncé une aide financière ainsi que des indemnités pour les personnes touchées.

New DelhiMalviya NagarNarendra Modi
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Charos
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