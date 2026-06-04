Une députée poursuit Musk pour des images falsifiées par Grok

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Une députée poursuit Musk pour des images falsifiées par Grok

La députée britannique Jess Asato a déposé une plainte contre xAI, l'entreprise d'Elon Musk. Elle affirme que des images falsifiées et indécentes d'elle-même ont été créées via la plateforme d'intelligence artificielle Grok de l'entreprise.

Asato, députée du Parti travailliste, déclare que ce type de contenu généré par Grok a nui à des milliers de femmes et d'enfants.

Selon la députée, cette situation n'est pas un accident ou une simple mauvaise utilisation, mais la conséquence des décisions prises par les créateurs de la plateforme.

Selon les informations, de fausses photos d'Asato ont circulé sur les réseaux sociaux après qu'elle a critiqué le fonctionnement de Grok en janvier 2026.

Elle a intenté une action devant la Haute Cour de Londres pour violation des lois sur la protection des données et atteinte à la vie privée. xAI n'a pas encore fait de commentaire officiel sur cette plainte.

Jess AsatoElon MuskxAIGrokLondres
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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