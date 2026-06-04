Des micro-organismes dangereux détectés dans une momie vieille de 5 300 ans

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Des micro-organismes dangereux détectés dans une momie vieille de 5 300 ans

Des champignons et des bactéries susceptibles de provoquer sa décomposition progressive ont été détectés dans la momie vieille de 5 300 ans découverte dans les Alpes de l'Ötztal en 1991. Cela a été rapporté dans une étude publiée dans la revue Microbiome.

La momie de l'homme de l'âge du cuivre, aujourd'hui connu sous le nom d'Ötzi, est conservée au Musée d'archéologie du Tyrol du Sud. Bien que la momie soit stockée dans des conditions spéciales de température et d'humidité, ces mesures ne peuvent pas arrêter complètement l'activité microbienne.

En examinant la peau, les tissus, les échantillons d'humidité et le sol du site de découverte de la momie, les chercheurs ont réussi à identifier des micro-organismes modernes et anciens. Certains d'entre eux, y compris les bactéries intestinales, étaient présents dans le corps d'Ötzi de son vivant.

Les experts ont également identifié des champignons résistants au froid capables de décomposer les protéines, les graisses et le collagène sur la peau de la momie, ainsi que des bactéries dégradant le phénol.

Selon les scientifiques, la méthode la plus efficace pour préserver la momie est de la recongeler. Cependant, cela pourrait la rendre inaccessible pour la recherche scientifique et les visiteurs du musée. Par conséquent, le personnel du musée prévoit de surveiller continuellement les micro-organismes et de détecter les dommages potentiels à temps.

Alpes d'ÖtztalMicrobiomeÖtziMusée archéologique du Tyrol du Sud
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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