Un homme retrouvé vivant après six jours sans nourriture ni oxygène sur l'Everest

Un Sherpa népalais (guide de montagne) a survécu six jours sur le mont Everest sans nourriture ni bouteilles d'oxygène supplémentaires. C'est ce qu'a rapporté le Daily Mail.

Selon les informations, le guide de 52 ans a disparu le 29 mai dernier alors qu'il descendait du plus haut sommet du monde. Il a été vu pour la dernière fois entre les camps III et IV, à plus de 8 000 mètres d'altitude, dans la « zone de la mort » où le manque d'oxygène épuise rapidement le corps.

Ses proches avaient presque perdu espoir de le voir survivre. Pourtant, près d'une semaine plus tard, le Sherpa a été retrouvé vivant. Les secouristes ont indiqué qu'il se dirigeait indépendamment vers le camp de base, en rampant.

Il s'avère que le Sherpa a survécu grâce à des biscuits contenus dans un petit paquet et à de l'eau de fonte. Après sa découverte, il a été transporté par hélicoptère dans un hôpital à Katmandou.

Selon les médecins, l'homme est conscient. Il est actuellement traité pour des engelures, une déshydratation et d'autres complications dues à une exposition prolongée à la haute altitude.